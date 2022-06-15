Kadın Gardiyan Maaşı Ne Kadardır?
Kadın gardiyanların aylık maaşları, erkek gardiyanlar ile aynıdır. Gardiyanlık mesleğinde kadın ve erkeklere ayrı bir maaş hesaplaması uygulaması yoktur.
Gardiyanlık Alımı kaç Yılda Bir Yapılır?
Adalet Bakanlığının gardiyan alımları, her iki yılda bir gerçekleşir. İki yılda bir gerçekleşen gardiyanlık atamaları, atama yılının KPSS puanı ile yapılır.
Gardiyanlar Ne İş Yapar?
Gardiyanların görevleri, şöyle sıralanmıştır:
• Tutukluların kaydını tutmak
• Tutuklulara aramada bulunarak emniyeti sağlamak
• Tutuklu bulunan kişilerin koğuşlara gitmelerini sağlamak
• Koğuş kapılarını kilitlemek ve koğuşları kontrol etmek
• Koğuşları gözlemlemek
• Tutuklarının sayısını kontrol etmek ve giriş çıkışlarda sürekli olarak onları saymak
• Tutukluların bir arada olduğu durumlarda tartışma ve kavga gibi durumların çıkmasını engellemek
• Ceza ve ıslah evlerinde yasaklı olan madde ve eşyaların bulunmasında el koymak
• Tutukluların yeme, içme, temizlik gibi ihtiyaçlarını karşılamak
• Firar etmeye yeltenecek olan kişileri önceden tespit etmek ve kaçışlarını engellemek
Bunlara ek olarak gardiyanlar, idari memurların bulunmadığı zamanlarda tutuklu kişilerin sevk işlemlerini de gerçekleştirirler.