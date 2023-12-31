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İŞKUR üzerinden aylık 75.329 TL'ye Avusturya yurt dışı işçi alımı başladı! İşte başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar!

Yurt dışında çalışmak isteyen profesyonellere yönelik olarak, Avusturya'da kariyerlerini ilerletme ve yeni bir kültürü deneyimleme fırsatı sunuyor. İŞKUR'un yaptığı bu duyuru, Türk işçilerine global iş piyasasında yeteneklerini ve çalışkanlıklarını sergileme imkanı sağlıyor. Avusturya'da çalışmak, sadece profesyonel bir deneyim değil, aynı zamanda yeni bir kültürü tanıma ve farklı bir yaşam tarzına adapte olma fırsatı da sunuyor. Bu, uluslararası kariyer yolu arayan ve kültürel etkileşimlere açık profesyoneller için ideal bir seçenek olabilir. İŞKUR, bu tür fırsatlarla Türk iş gücünün yurtdışında daha fazla tanınmasını ve Türk profesyonellerin uluslararası arenada başarılarını artırmalarını hedefliyor.

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Giriş Tarihi 31 Aralık 2023, 11:55 Güncelleme 31 Aralık 2023, 11:55
İŞKUR üzerinden aylık 75.329 TL’ye Avusturya yurt dışı işçi alımı başladı! İşte başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar!

Yurt dışında çalışma hayali kuranlar için heyecan verici bir fırsat ortaya çıktı. İŞKUR'un yaptığı son dakika duyurusuna göre, Avusturya'da 250 işçi pozisyonu için alımlar gerçekleştirilecek. Bu fırsat, yurt dışında kariyer yapmak ve yeni bir yaşam kurmak isteyenler için önemli bir kapı aralıyor.

Avusturya'da İş İmkanı: 250 Kişilik İşçi Alımı

Bu gelişme, yurt dışında kaliteli bir iş deneyimi arayanlar için büyük bir fırsat sunuyor. Avusturya, sağlam ekonomisi ve yüksek yaşam standartları ile bilinen bir ülke. Burada çalışmak, hem kariyeriniz için büyük bir adım olacak hem de yeni bir kültürle tanışma şansı verecek.

Başvuru Şartları Nelerdir?

İŞKUR üzerinden yapılan duyuruya göre, Avusturya'daki iş pozisyonları için aranan başlıca şartlar şunlardır:

  • C, C1E, CE veya E tipi sürücü belgesine sahip olmak,
  • Yeterli sürüş deneyimi ve tecrübesine sahip olmak (Bu, tercih sebebi olacaktır),
  • Hızlı karar verme becerisi,
  • Yük kaldırma ve fiziksel dayanıklılık,
  • Güvenilir ve dakik olma.

Başvuru Süreci Nasıl İlerliyor?

İşte adayların takip etmesi gereken başvuru adımları:

  1. İŞKUR'un resmi web sayfasını ziyaret edin: İŞKUR E-Şube
  2. Açılan sayfada 'İş Arayan' kısmından giriş yapın.
  3. Giriş yaptıktan sonra 'İŞ İLANLARI' bölümüne tıklayın.
  4. Ülke seçiminde 'Yurtdışı' seçeneğini belirleyin ve 'ARA' butonuna basın.
  5. Karşınıza çıkan ilanlar arasından Avusturya'daki iş fırsatlarını inceleyin ve ilgilendiğiniz ilana online olarak başvurun.

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