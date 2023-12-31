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Paketleme, temizlik, konfeksiyon, şoför ve daha fazla sektörde başvurular başladı! İŞKUR dolgun maaşlı iş ilanları! İşte başvuru şartları

İŞKUR, toplamda 108.268 işçi alımı yapacağını açıkladı. Bu alımlar, kamu ve özel sektör firmaları ile kuruluşları tarafından yapılacak. Yılın başından bu yana 1 milyondan fazla kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, özellikle özel sektörde temizlik görevlisi, garson, beden işçisi, satış danışmanı ve dikişçi gibi çeşitli pozisyonlar için yoğun iş ilanları yayınlamakta. Bu ilanlar, iş arayan vatandaşlar için çeşitli fırsatlar sunuyor ve iş gücü piyasasına önemli katkılarda bulunuyor. İŞKUR'un bu girişimi, iş arayanlar için yeni kapılar açarken, sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü sağlamada önemli bir rol oynuyor.

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Giriş Tarihi 31 Aralık 2023, 11:57 Güncelleme 31 Aralık 2023, 11:57
Paketleme, temizlik, konfeksiyon, şoför ve daha fazla sektörde başvurular başladı! İŞKUR dolgun maaşlı iş ilanları! İşte başvuru şartları

İŞKUR, iş arayan vatandaşlara yönelik büyük bir fırsat sunuyor. Resmi internet sitesi üzerinden binlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Bu ilanlar, Türkiye'nin 81 ilinde toplamda 108.268 acil işçi alımı yapılacağını duyuruyor. Farklı sektörlerdeki bu işçi alımı ilanları, iş arayanların ilgisini çekmekte ve onlara yeni kariyer fırsatları sunmaktadır. Bu yeni iş ilanları, Türkiye'nin dört bir yanındaki iş arayan vatandaşlar için geniş bir yelpazede iş fırsatları içeriyor. İlanlar, sanayiden hizmet sektörüne, teknolojiden sağlık alanına kadar birçok farklı sektörü kapsıyor.

Hangi Meslekler Ön Planda?

İŞKUR tarafından yayınlanan iş ilanlarında, temizlik görevlisi, beden işçisi, satış danışmanı, garson, makineci (dikiş), ön muhasebeci, konfeksiyon işçisi, paketleme işçisi, gazaltı kaynakçısı, şoför-yük taşıma, ambar-depo görevlisi, kasiyer, reyon görevlisi, güvenlik görevlisi, aşçı, elektrikçi, bulaşıkçı, forklift operatörü, aşçı yardımcısı, çağrı merkezi müşteri temsilcisi gibi meslekler ön plana çıkıyor.

İŞKUR Genel Başvuru Şartları

İŞKUR'un iş ilanlarına başvurmak isteyen adayların karşılaması gereken genel şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından yasaklanmamış olmak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak ve devletin güvenliğine, anayasal düzene karşı işlenen suçlardan hükümlü olmamak yer alıyor.

İŞKUR İş İlanları: En Çok Aranan Meslekler ve Açık Pozisyon Sayıları

İŞKUR'un yayınladığı iş ilanlarına göre, Türkiye genelinde çeşitli sektörlerde en çok talep edilen meslekler ve bunlara ait açık pozisyon sayıları belirlendi. İş arayan vatandaşlar için önemli bir fırsat olan bu ilanlar, iş bulma sürecini kolaylaştırıyor. İşte en çok aranan meslekler ve açık pozisyon sayıları:

En Çok Aranan Meslekler ve Açık Pozisyon Sayıları

  1. Beden İşçisi (Genel): 23.323
  2. Temizlik Görevlisi: 5.023
  3. Satış Danışmanı / Uzmanı: 3.468
  4. Garson (Servis Elemanı): 1.743
  5. Paketleme İşçisi: 1.738
  6. Ambar/Depo Görevlisi: 1.552
  7. Ön Muhasebeci: 1.467
  8. Gazaltı Kaynakçısı (Mıg-Mag Kaynakçısı): 1.357
  9. Makineci (Dikiş): 1.242
  10. Kasiyer: 1.212

ye'nin iş gücü piyasasındaki talepleri ve ihtiyaçları net bir şekilde ortaya koyuyor. Özellikle beden işçisi, temizlik görevlisi ve satış danışmanı pozisyonlarına büyük bir talep olduğu görülüyor. Bu meslek grupları, farklı sektörlerde geniş iş imkanları sunuyor. İŞKUR'un yayınladığı bu ilanlar, iş arayan vatandaşlar için önemli bir kaynak teşkil ediyor. Farklı sektörlerdeki çeşitli iş imkanları, iş arama sürecini çeşitlendiriyor ve vatandaşlara geniş bir yelpazede iş bulma fırsatı sunuyor.

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