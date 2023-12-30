SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

Hastanelere hasta kabul-kayıt görevlisi, hemşire, temizlik görevlisi en az 18.750 TL maaşla alınıyor! İŞKUR güncel hastane personel alımı başvuru şartları açıklandı!

İŞKUR, Türkiye genelindeki çeşitli illerde bulunan hastaneler için KPSS koşulu olmaksızın yapılacak olan işçi alımını duyurdu. Bu alım, ilanın yayınlandığı süre boyunca devam edecek ve iş arayan vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. İŞKUR'un bu duyurusu, geniş çapta ilgi ve heyecan yaratmış durumda.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Aralık 2023, 10:25 Güncelleme 30 Aralık 2023, 10:25
Hastanelere hasta kabul-kayıt görevlisi, hemşire, temizlik görevlisi en az 18.750 TL maaşla alınıyor! İŞKUR güncel hastane personel alımı başvuru şartları açıklandı!

Türkiye'deki hastanelerin iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla KPSS şartı olmaksızın işçi alımı yapılacağı duyurulmuştur. Bu yeni gelişme, hastane personeli olmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunuyor. Adaylar, İŞKUR üzerinden online olarak bu pozisyonlara başvuru yapabilirler. Hastane personeli olarak görev almak isteyenler için bu durum, kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak değerlendirilmektedir.

Başvuru Koşulları ve Süreci

Başvuru süreci, adayların İŞKUR üzerinden kolaylıkla erişim sağlayabileceği şekilde tasarlanmıştır. Hastane işçi alımları için belirlenen genel başvuru şartları aşağıda belirtilmiştir:

  1. Eğitim Seviyesi: En az ilkokul mezunu olmak.
  2. Yaş Sınırı: İlanlarda belirtilen yaş sınırlarına uymak.
  3. Sağlık Durumu: Hastane ortamında çalışmaya engel bir sağlık sorununun olmaması.
  4. Diğer Koşullar: İlan edilen özel şartları karşılamak.

Genel Şartlar ve Özel Koşullar

Her alım ilanında bazı genel şartlar bulunmaktadır. Bunlar, tüm adaylar için geçerli temel koşullardır. Özel şartlar ise pozisyona ve ilana özgüdür. Adayların, başvuracakları ilana ait özel şartları dikkatlice incelemeleri önemlidir. KPSS şartı olmaksızın yapılan bu alımlar, iş arayanlar için önemli bir avantaj sağlamaktadır. Özellikle sınav koşullarını yerine getiremeyen ya da farklı nedenlerle KPSS'ye giremeyen adaylar için bu, değerli bir fırsattır.

İŞKUR'un hastanelere yönelik KPSS'siz işçi alımı, birçok aday için önemli bir iş fırsatı sunmaktadır. Bu alımlar, hastane personeli olmak isteyen ve belirtilen genel şartları karşılayan herkes için açıktır. Adayların, başvuru sürecini dikkatle takip etmeleri ve gerekli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen adayların İŞKUR'un resmi web sitesinden veya ilgili linklerden başvuru detaylarını öğrenmeleri önerilir.

İŞKUR Üzerinden Hastanelere Hemşire Alımı İlanları

İŞKUR Üzerinden Hastanelere Temizlik Görevlisi Alımı İlanları

İŞKUR Üzerinden Hastanelere Hasta Kayıt Kabul Elemanı Alımı İlanları

İŞKUR güncel hastane personel alımı başvuru ilanları için tıklayınız

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
MİT’ten PKK’ya ağır darbe! Terör örgütünün para trafiğini yürüten sözde sorumlu Remziye Altığ etkisiz hale getirildi
Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı neden ertelendi? İşte Riyad’da yaşananların perde arkası
Gaziantep, Başkan Şahin öncülüğünde Türkiye Yüzyılı’na en hazır şehir!
SON DAKİKA