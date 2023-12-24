SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI ÖSYM: Adalet Bakanlığı (hakimlik ve savcılık) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı 2024 yılında bünyesine 800'ü adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı, 100'ü avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı ve 100'ü idari yargı hâkim yardımcısı olmak üzere toplam 1000 hâkim ve savcı yardımcısı alacak. Başvuruların tamamlanmasının ardından sınav oturumları 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi. Peki Adalet Bakanlığı ( hakimlik ve savcılık ) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) soru ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?

Adalet Bakanlığı sınavları Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM ) tarafından tarafından uygulandı. Soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlanır yayımlanmaz haberimize ekleyeceğiz.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakim ve Savcı Yardımcılığı döneminin başladığını duyurdu.

Bakan Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Hakim ve Savcı Yardımcılığı dönemi başlıyor.

2 yıl süren hakim ve savcı adaylığı yerine 1 yılı Adalet akademisinde eğitim, 2 yılı da tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında tabiri caizse usta çırak ilişkisi içerisinde toplam 3 yıl sürecek hakim ve savcı yardımcılığı ile hakim ve savcılarımızın mesleğe kabul öncesi daha nitelikli yetişmelerini amaçlıyoruz.

Milletimize ve yargı camiamıza hayırlı olsun.

İlk sınav bugün.

800 Adli yargı,

100 Avukatlık'tan geçiş,

100 İdari yargı olmak üzere

1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı alımı için bugün ve yarın (23-24 Aralık) gerçekleşecek sınava giren tüm adaylarımıza başarılar diliyorum."