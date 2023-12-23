23 Aralık 1000 hakim ve savcı yardımcısı sınav soruları ve cevapları: 1000 hakim ve savcı yardımcısı sınav sonuçları açıklandı mı?

Hakimlik ve Savcılık sınavı hafta sonu düzenlenecek. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargıda hakim ve savcı yardımcılığı dönemini başlatarak adalet teşkilatını güçlendirdiklerini belirtmişti. Buna göre 800'ü adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100'ü avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı ve 100'ü idari yargı hakim yardımcısı olmak üzere 1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak. ÖSYM tarafından uygulanacak sınava ilişkin tüm detaylar netleşti. Peki Hakimlik ve Savcılık sınavı ne zaman, saat kaçta? Hakimlik ve Savcılık sınavı soru dağılımı ve süresi ne kadar? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...