İŞÇİ SONUÇ: yhgm.saglik.gov.tr ASIL- YEDEK İSİM LİSTESİ! Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçlarına nasıl bakılır? Canlı kura izle!

İSİM LİSTELERİ NE ZAMAN, NEREDEN AÇIKLANACAK?

Sınava alınacak adayların listesi; İŞKUR'un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı asıl ve dört katı yedek, öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle de münhal kadronun dört katı asıl ve dört katı yedek olarak noter huzurunda kura ile belirlenecek.

Kura ile belirlenen sınava alınacak asıl ve yedek aday listeleri, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde yayımlanacak.

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İsim listesi yayımlanır yayımlanmaz Takvim.com.tr'de olacak.