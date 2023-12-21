İŞÇİ SONUÇ: yhgm.saglik.gov.tr ASIL- YEDEK İSİM LİSTESİ! Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçlarına nasıl bakılır? Canlı kura izle!

Başvuruları 4-8 Aralık 2023 tarihleri aralığında alınan Sağlık Bakanlığı 419 işçi alımı kura çekimi yaklaştı. Adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapmıştı. Gözler şimdi Sağlık Bakanlığı Hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı kura çekimi sonuçlarında. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçlarına nasıl bakılır? İsim listesi ne zaman yayımlanır? Kura canlı yayınlanacak mı, nereden izlenir?
SAĞLIK BAKANLIĞI 419 İŞÇİ ALIMI CANLI KURA NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığı, eski hükümlü/TMY statüsünde 419 sürekli işçi istihdamı yapacak. 22 Aralık Cuma günü saat 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Ankara'da kura çekimi gerçekleştirilecek.
Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimin Sağlık Bakanlığı Youtube hesabından canlı yayınlanması bekleniyor.
İSİM LİSTELERİ NE ZAMAN, NEREDEN AÇIKLANACAK?
Sınava alınacak adayların listesi; İŞKUR'un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı asıl ve dört katı yedek, öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle de münhal kadronun dört katı asıl ve dört katı yedek olarak noter huzurunda kura ile belirlenecek.
Kura ile belirlenen sınava alınacak asıl ve yedek aday listeleri, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde yayımlanacak.
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İsim listesi yayımlanır yayımlanmaz Takvim.com.tr'de olacak.