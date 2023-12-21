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İŞÇİ SONUÇ: yhgm.saglik.gov.tr ASIL- YEDEK İSİM LİSTESİ! Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçlarına nasıl bakılır? Canlı kura izle!

Sağlık Bakanlığı 419 işçi alımı kura çekimi için geri sayım devam ediyor. 22 Aralık 2023 Cuma günü saat 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Ankara'da düzenlenecek olan Sağlık Bakanlığı 419 işçi alımı kura çekimi sonrası isim listeleri yayımlanmaya başlanacak. Başvuruda bulunan ve kurayı bekleyen adaylar ''Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçlarına nasıl bakılır? Canlı kura nasıl, nereden izlenir?'' sorularına yanıt arıyor. İşte asıl-yedek isim listesi sorgulama ekranı (yhgm.saglik.gov.tr) ve canlı yayın bilgileri...

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Giriş Tarihi 21 Aralık 2023, 14:34 Güncelleme 21 Aralık 2023, 14:35
İŞÇİ SONUÇ: yhgm.saglik.gov.tr ASIL- YEDEK İSİM LİSTESİ! Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçlarına nasıl bakılır? Canlı kura izle!

Başvuruları 4-8 Aralık 2023 tarihleri aralığında alınan Sağlık Bakanlığı 419 işçi alımı kura çekimi yaklaştı. Adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapmıştı. Gözler şimdi Sağlık Bakanlığı Hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı kura çekimi sonuçlarında. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçlarına nasıl bakılır? İsim listesi ne zaman yayımlanır? Kura canlı yayınlanacak mı, nereden izlenir?

SAĞLIK BAKANLIĞI 419 İŞÇİ ALIMI CANLI KURA NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı, eski hükümlü/TMY statüsünde 419 sürekli işçi istihdamı yapacak. 22 Aralık Cuma günü saat 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Ankara'da kura çekimi gerçekleştirilecek.

Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimin Sağlık Bakanlığı Youtube hesabından canlı yayınlanması bekleniyor.

İSİM LİSTELERİ NE ZAMAN, NEREDEN AÇIKLANACAK?

Sınava alınacak adayların listesi; İŞKUR'un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı asıl ve dört katı yedek, öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle de münhal kadronun dört katı asıl ve dört katı yedek olarak noter huzurunda kura ile belirlenecek.

Kura ile belirlenen sınava alınacak asıl ve yedek aday listeleri, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde yayımlanacak.

KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İsim listesi yayımlanır yayımlanmaz Takvim.com.tr'de olacak.

ADAYLAR SÖZLÜ SINAVA GİRECEK

Uygulanacak sınavın yöntemi; "Sözlü Sınav" olup ölçme ve değerlendirme ise adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve becerilerle yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye uygun olarak yapılacaktır.

MÜLAKAT YERLERİ AYRICA POSTA YOLU İLE BİLDİRİLMEYECEK

Sınava katılacak adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri merkez teşkilatında Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, taşra teşkilatında ilgili İl Sağlık Müdürlüğünün internet adresinde, sınav sonuçları ise Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet adresinde ilan edilecektir. Yapılan ilanlar tebliğ yerine geçmiş sayılarak ilgililerin adreslerine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacak.

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