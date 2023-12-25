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KPSS'li ve KPSS şartsız memur, personel ve işçi alımı başvurusu başladı: Yeni yıl öncesi binlerce personel alımı! İşte kadrolar şartlar...

Bu ilanlara başvurmak isteyen adayların, ilgili kurumların resmi internet sitelerinde yer alan başvuru şartlarına ve süreçlerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Her bir ilan için başvuru tarihleri, gerekli şartlar ve sınav süreçleri farklılık gösterebilir. Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum bırakılmamış olması, erkek adaylar için askerlikle ilişiklerinin düzenlenmiş olması ve sağlık sorunlarının göreve engel teşkil etmemesi gerekiyor. Ayrıca, belli suçlardan mahkum olmamış olmak da aranan şartlar arasında.

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Giriş Tarihi 25 Aralık 2023, 09:10 Güncelleme 25 Aralık 2023, 09:10
KPSS’li ve KPSS şartsız memur, personel ve işçi alımı başvurusu başladı: Yeni yıl öncesi binlerce personel alımı! İşte kadrolar şartlar...

2024 yılının başlangıcına kısa bir süre kala, Türkiye Cumhuriyeti devletinin birçok farklı kurumu, çeşitli iş pozisyonları için personel alımını yoğunlaştırmış durumda. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile ÖSYM tarafından yapılan duyurular, çeşitli kamu görevleri için en az lise düzeyinde eğitim almış bireylerin işe alınacağını bildiriyor. Bu ilanlar aracılığıyla, geniş bir yelpazede iş imkanları sunulmakta ve nitelikli iş gücü talebine yanıt verilmektedir. Bu anlamda KPSS'li ve KPSS şartsız memur, personel ve işçi alımı başvurusu başladı: İşte kadrolar şartlar...

Sağlık Bakanlığı ve Diğer Kurumların İlanları

  • Sağlık Bakanlığı - Teftiş Kurulu Başkanlığı: Müfettiş yardımcılığı için giriş sınavı duyurusu.
  • Göç İdaresi Başkanlığı: İl Göç Uzman Yardımcılığı pozisyonu için giriş sınavı.
  • ÖSYM: Uzman yardımcılığı giriş sınavı duyurusu.
  • TİKA: Uzman yardımcılığı için giriş sınavı.
  • Vakıflar Genel Müdürlüğü: Müfettiş yardımcılığı sınav ilanı.
  • Sosyal Güvenlik Kurumu: Denetmen yardımcılığı giriş sınavı duyurusu.

  • Adli Tıp Kurumu: Kadrolu personel alım ilanı.
  • Emniyet Genel Müdürlüğü: Kadrolu hizmetli personel alım ilanı.
  • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü: Sözleşmeli personel alım ilanı.
  • Dışişleri Bakanlığı: Yurtdışı teşkilatı için Türk uyruklu sözleşmeli sekreter sınav duyurusu.
  • Türkiye Yazma Eserler Kurumu: Sözleşmeli personel alım duyurusu.
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Sözleşmeli programcı ve çözümleyici alım ilanı.
  • Anadolu Üniversitesi: 657/4-B sözleşmeli personel alım ilanı.
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı - DÖSİMM: Sözleşmeli personel alım duyurusu.

Türkiye'deki Üniversiteler ve Kurumlar Tarafından Yapılacak Sözleşmeli Personel Alımları

Pamukkale Üniversitesi'nden Büyük Personel Alımı

  • Pamukkale Üniversitesi
    • Alım Sayısı: 154 Sözleşmeli Personel
    • Başvuru Tarihleri: 21 Aralık - 4 Ocak

Çukurova Üniversitesi Personel Alımı İlanı

  • Çukurova Üniversitesi
    • Alım Sayısı: 151 Sözleşmeli Personel
    • Başvuru Tarihleri: 19 Aralık - 2 Ocak

Erciyes Üniversitesi ve Diğer Üniversitelerdeki Fırsatlar

  • Erciyes Üniversitesi

    • Alım Sayısı: 4 Sözleşmeli Personel
    • Başvuru Tarihleri: 18 Aralık - 2 Ocak

  • Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

    • Alım Sayısı: 15 Sözleşmeli Personel
    • Başvuru Tarihleri: 18 Aralık - 5 Ocak

  • Bayburt Üniversitesi

    • Alım Sayısı: 3 Sözleşmeli Personel
    • Başvuru Tarihleri: 18 Aralık - 2 Ocak

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Selçuk Üniversitesi'nin Alımları

  • Kültür ve Turizm Bakanlığı

    • Alım Sayısı: 8 Sözleşmeli Personel
    • Başvuru Tarihleri: 18 Aralık - 1 Ocak

  • Selçuk Üniversitesi

    • Alım Sayısı: 6 Sözleşmeli Personel
    • Başvuru Tarihleri: 18 Aralık - 2 Ocak

Aydın Adnan Menderes ve Anadolu Üniversitesi İlanları

  • Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

    • Alım Sayısı: 12 Sözleşmeli Personel
    • Başvuru Tarihleri: 18 Aralık - 2 Ocak

  • Anadolu Üniversitesi

    • Alım Sayısı: 14 Sözleşmeli Personel
    • Başvuru Tarihleri: 18 Aralık - 1 Ocak

Samsun Üniversitesi ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin Personel Alımları

  • Samsun Üniversitesi

    • Alım Sayısı: 17 Sözleşmeli Personel
    • Başvuru Tarihleri: 15 Aralık - 29 Aralık

  • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

    • Alım Sayısı: 70 Sözleşmeli Personel
    • Başvuru Tarihleri: 15 Aralık - 29 Aralık

Bitlis Eren Üniversitesi ve Dışişleri Bakanlığından Alım Duyuruları

  • Bitlis Eren Üniversitesi

    • Alım Sayısı: 23 Sözleşmeli Personel
    • Başvuru Tarihleri: 15 Aralık - 29 Aralık

  • Dışişleri Bakanlığı

    • Alım Sayısı: 1 Sözleşmeli Sekreter
    • Başvuru Tarihleri: 17 Aralık - 3 Ocak

Başvuru Süreci ve Detayları

Bu ilanlara başvurmak isteyen adayların, ilgili kurumların resmi internet sitelerinde yer alan başvuru şartlarına ve süreçlerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Her bir ilan için başvuru tarihleri, gerekli şartlar ve sınav süreçleri farklılık gösterebilir.

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