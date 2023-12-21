Ziraat sınav sonuçları son dakika! Ziraat Bankası personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı? Ziraat Katılım sınav sonuçlarına nasıl bakılır?

'' Ziraat Bankası personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı? Ziraat Katılım sınav sonuçlarına nasıl bakılır?'' soruları adaylar tarafından sıkça araştırılır oldu.

KİMLER BAŞARILI OLACAK?

Yazılı sınavda, sınav bölümlerinin her biri baraj niteliğinde olup, başarı tespitinde bulunulması için; sorulan soruların 1. bölümden en az %50'sinin(en az 25 doğru), 2. bölümden en az %50'sinin(en az 20 doğru) ve 3. bölümden en az %50'sinin(en az 25 doğru) doğru olarak cevaplandırılması ve 60 ve üstü puan alınması gerekmektedir.