Ziraat sınav sonuçları son dakika! Ziraat Bankası personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı? Ziraat Katılım sınav sonuçlarına nasıl bakılır?

''Ziraat Bankası personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı? Ziraat Katılım sınav sonuçlarına nasıl bakılır?'' soruları adaylar tarafından sıkça araştırılır oldu.
''Ziraat Bankası personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı? Ziraat Katılım sınav sonuçlarına nasıl bakılır?'' soruları adaylar tarafından sıkça araştırılır oldu.
ZİRAAT BANKASI SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ziraat Bankası personel alımı sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların 21 Aralık 2023 tarihinde açıklanması bekleniyor. Adaylar İstanbul Üniversitesi'nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecek sınav sonuçlarına İstanbul Üniversitesi sınav hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen form doldurularak itiraz edebilecek.
ZİRAAT KATILIM SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI
KİMLER BAŞARILI OLACAK?
Yazılı sınavda, sınav bölümlerinin her biri baraj niteliğinde olup, başarı tespitinde bulunulması için; sorulan soruların 1. bölümden en az %50'sinin(en az 25 doğru), 2. bölümden en az %50'sinin(en az 20 doğru) ve 3. bölümden en az %50'sinin(en az 25 doğru) doğru olarak cevaplandırılması ve 60 ve üstü puan alınması gerekmektedir.