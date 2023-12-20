20 Aralık TMO, SGK, TCDD ve Çaykur personel, memur alımı başvuru şartları açıklandı! İşte başvuru tarihi ve alım yapılacak kadrolar

Kamu kurum ve kuruluşlarına Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı ile memur ataması yapılacağı duyuruldu. Bu yeni dönemde gerçekleştirilecek personel alımları, adayların büyük bir ilgi ve merakla beklediği bir süreç olarak öne çıkıyor. Başvuru bilgileri ve süreçle ilgili ayrıntılar takvim.com.tr üzerinden takip edilebilir. İşte kamu personeli alımına dair başvuru süreci ve detayları:

KPSS tercihleri ile yapılacak kamu personeli alımında adayların yerine getirmesi gereken bazı genel şartlar bulunmaktadır:

KPSS Tercihleri İle Kamu Personeli Alımı Başvuruları

ÖSYM Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre, 2023 yılı ikinci merkezi yerleştirmesi 20 Aralık tarihinde başlayacak. Bu tarih, kamu kurumlarına atama bekleyen adaylar için önemli bir fırsatı ifade ediyor.

Nasıl Başvuru Yapılacak?

KPSS tercihleri ile kamu personeli alımına başvurmak isteyen adayların, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvuru süreci, belirlenen tarihler arasında online olarak yapılacak ve adayların KPSS puanlarına göre tercihleri alınacak. KPSS ile kamu personeli alımına başvuru yapacak adayların yukarıda belirtilen genel şartları taşıması gerekmektedir. Bu şartları yerine getiren her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, kamu personeli alımı için başvuru yapabilir.