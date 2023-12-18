Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçları açıklandı mı 2023? VGM 186 sözleşmeli personel alımı sözlü sınav ne zaman?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 186 sözleşmeli personel alımı sürecinde olan adaylara yönelik önemli bilgileri duyurdu. Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri ile ilgili detaylı bilgiler, başvuru sahipleri için Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi olan "www.vgm.gov.tr" üzerinden erişilebilir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü 186 sözleşmeli personel alacak. Sözlü sınav tarihine, saati ve yeri ile ilgili detaylı bilgilere kurumun "www.vgm.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.