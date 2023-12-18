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Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçları açıklandı mı 2023? VGM 186 sözleşmeli personel alımı sözlü sınav ne zaman?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatlarında çeşitli pozisyonlarda istihdam etmek üzere 186 sözleşmeli personel alımı için başvuru sürecini tamamladı. Şimdi, başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçların açıklanması aşamasına geçildi. Sonuçların duyurusu Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesi üzerinden yapılacaktır. Peki, Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçları açıklandı mı? VGM 186 sözleşmeli personel sonuçlarına nereden bakılır? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 08:52 Güncelleme 18 Aralık 2023, 08:52
Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçları açıklandı mı 2023? VGM 186 sözleşmeli personel alımı sözlü sınav ne zaman?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 186 sözleşmeli personel alımı sürecinde olan adaylara yönelik önemli bilgileri duyurdu. Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri ile ilgili detaylı bilgiler, başvuru sahipleri için Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi olan "www.vgm.gov.tr" üzerinden erişilebilir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü 186 sözleşmeli personel alacak. Sözlü sınav tarihine, saati ve yeri ile ilgili detaylı bilgilere kurumun "www.vgm.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.



Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, kurum çeşitli illerde görevlendirmek üzere sözlü sınavla 26 sosyal çalışmacı, 87 koruma ve güvenlik görevlisi ile sözlü sınav yapılmaksızın 73 destek personeli istihdam edecek.



Başvurular, 7-14 Aralık tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Vakıflar Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirildi.



SONUÇLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımında süreç devam ediyor.

Sözlü sınav tarihine, saati ve yeri ile ilgili detaylı bilgilere kurumun "www.vgm.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

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