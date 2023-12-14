Vakıfbank sınav sonuçları vakifbank.istanbul.edu.tr ADRESİNDE! 2023 Vakıfbank işe alım sınav sonuçlarına nasıl bakılır? Müfettiş yardımcısı, memur...

Vakıfbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Vakıfbank işe alım sınav sonuçlarına nasıl bakılır? soruları, işe alım sınavına katılan adaylar tarafından araştırılıyor. Vakıfbank'tan yapılan açıklamada, ''Bankamızda Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Memur olarak görevlendirilmek üzere yapılacak işe alım sınavı başvuruları tamamlanmıştır.'' denildi. İşte son durum.
VAKIFBANK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
14 Aralık 2023 SON DAKİKA: Vakıfbank sınav sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamada, ''Sınav Sonuçları Yayınlanmıştır.
Sisteme kullanıcı bilgileriniz ile giriş yaparak sınav sonucunuzu görebilirsiniz.'' denildi.
2023 VAKIFBANK SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
Vakıfbank 2023 sınav sonuçlarına https://vakifbank.istanbul.edu.tr/login adresinden erişim sağlayabilirsiniz.
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