MSB bilişim personeli alımı iptal mi edildi? 2023 MSB bilişim personeli alımı neden iptal edildi? MSB’den açıklama geldi

'' MSB bilişim personeli alımı iptal mi edildi? 2023 MSB bilişim personeli alımı neden iptal edildi?'' soruları, Millî Savunma Bakanlığı'nın (MSB) açıklaması sonrası sıkça araştırılmaya başlandı. İşte o açıklama...

MSB BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI İPTAL Mİ EDİLDİ, NEDEN?

Son dakika... MSB bilişim personeli alımı iptal edildi. Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

''Millî Savunma Bakanlığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8'inci maddesi uyarınca 09 - 24 Ekim 2023 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden ilan edilerek başvuruları alınan Millî Savunma Bakanlığına Sözleşmeli Bilişim Personeli Temini İPTAL edilmiştir.''