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13-31 Aralık hastanelere mülakatsız temizlik görevlisi alımı başladı! İşte İŞKUR temizlik elemanı başvuru şartları ve ilanlar

Türkiye genelindeki hastanelerde temizlik personeli alımı yapılacağına dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu alım, farklı illerde gerçekleştirilecek ve başvuru süreci, adayların dikkat etmesi gereken önemli noktaları içeriyor. İşte kamu personeli alımına dair bilinmesi gerekenler:

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Giriş Tarihi 13 Aralık 2023, 12:03 Güncelleme 13 Aralık 2023, 12:03
13-31 Aralık hastanelere mülakatsız temizlik görevlisi alımı başladı! İşte İŞKUR temizlik elemanı başvuru şartları ve ilanlar

Hastanelerde çalışacak temizlik personeli için başvurular başlamıştır. Mülakatsız yapılacak bu alım, belirli başvuru şartlarına tabidir. Bu süreçte, adayların işe alım koşullarını iyi anlaması ve başvurularını bu yönde şekillendirmesi gerekmektedir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvuracak adayların karşılaması gereken temel şartlar şunlardır:

  1. Türk Vatandaşlığı: Adayların Türk vatandaşı olmaları gerekmektedir.
  2. Kamu Haklarından Mahrum Olmamak: Adaylar, kamu haklarından yoksun bırakılmamış olmalıdır.
  3. Ceza Kaydı: Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olmamak önemlidir.
  4. Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlikle ilgili herhangi bir sorun bulunmamalıdır.
  5. Sağlık Durumu: Adayların görevlerini yerine getirebilmelerine engel teşkil edecek sağlık sorunları bulunmamalıdır.
  6. İlan Edilen Diğer Şartlar: Ayrıca, ilan edilen pozisyonlar için aranan diğer özel şartları taşımak gerekmektedir.

Temizlik Personeli İlanları

Aşağıda, farklı illerde açılan temizlik görevlisi pozisyonlarına dair detaylar yer almaktadır:

  • Konya: Temizlik Görevlisi (Hastane), Başvuru Tarihi: 10.01.2024, Ref. No: 00007977849
  • Adana: Temizlik Görevlisi (Hastane), Başvuru Tarihi: 9.01.2024, Ref. No: 00007973995

  • İstanbul: Temizlik Görevlisi (Hastane), Başvuru Tarihleri: 3.01.2024, 31.12.2023, 29.12.2023, Ref. Nolar: 00007963759, 00007960303, 00007957515
  • Edirne: Temizlik Görevlisi (Hastane), Başvuru Tarihi: 31.12.2023, Ref. No: 00007975993
  • Samsun: Temizlik Görevlisi (Hastane), Başvuru Tarihi: 21.12.2023, Ref. No: 00007942717

Hastanelere Mülakatsız Temizlik Görevlisi Alımı

Nasıl Başvurulacak?

Başvuru süreci, ilan edilen pozisyonların detaylarına göre değişiklik gösterebilir. Genellikle online başvuru sistemleri üzerinden yapılan bu işlemler için adayların ilgili kurumların resmi web sitelerini ziyaret etmeleri ve orada yer alan başvuru formunu doldurmaları beklenir. Başvuru sırasında istenen belgeler ve detaylar ilanlarda belirtilir.

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