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Başvuru şartları ve kadrolar: 12-31 Aralık MEB, Jandarma, Adli Tıp, SGK, YÖK ve MSB devlet kurumlarına personel, memur alımı başladı!

KPSS 2023/2 merkezi atama tercih süreci, 20 Aralık itibarıyla başlayarak adayların gündeminde önemli bir konumda yer alıyor. Bu süreç, ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu adayları kapsayarak, tercihlerini bu dönemde yapmalarını öngörüyor. Bu atama döneminde, çeşitli kamu kurumlarına binlerce yeni personel alımı yapılması planlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Jandarma Genel Komutanlığı, Adli Tıp Kurumu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Milli Savunma Üniversitesi gibi birçok kurum, bu dönem içerisinde memur ve personel alımı yapacaklarını açıkladılar. İşte MEB, Jandarma, Adli Tıp, SGK, YÖK ve MSB devlet kurumlarına personel, memur alımı ilanları ve başvuru şartları

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Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 09:16 Güncelleme 12 Aralık 2023, 09:16
Başvuru şartları ve kadrolar: 12-31 Aralık MEB, Jandarma, Adli Tıp, SGK, YÖK ve MSB devlet kurumlarına personel, memur alımı başladı!

Türkiye'de devlet memuru olmak isteyen vatandaşlar için, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) önemli bir adımı temsil ediyor. KPSS, kamu kurumlarına personel alımında birincil kriter olarak kabul edilirken, bazı kamu kurumlarının KPSS şartı olmaksızın da memur alımı yapabildiği biliniyor. İşte 2023 yılı için duyurulan kadrolu memur ve personel alımı ilanlarına dair önemli bilgiler. KPSS, kamu kurumlarına girmek isteyen adaylar için zorunlu bir sınavdır. Bu sınav, adayların genel yetenek ve genel kültür bilgilerini ölçer ve başarılı olan adayların kamu kurumlarına atanması için bir puan sistemi oluşturur. İşte başvuru şartları ve kadrolar...

Türkiye'deki Kamu Kurumlarından Çeşitli Personel Alım İlanları

Vakıflar Genel Müdürlüğü - Sözleşmeli Personel Alımı

  • Tarih: 14 Aralık 2023, Perşembe
  • Adet: 186 Sözleşmeli Personel

Hacettepe Üniversitesi - 657/4B Sözleşmeli Personel Alımı

  • Tarih: 15 Aralık 2023, Cuma

TİKA - Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

  • Tarih: 15 Aralık 2023, Cuma

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü - Ünvan Değişikliği Sınavı Duyurusu

  • Tarih: 15 Aralık 2023, Cuma

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı - Açıktan Personel Alımı (2023/2)

  • Tarih: 17 Aralık 2023, Pazar

Kayseri Üniversitesi - Sözleşmeli Personel Alımı

  • Tarih: 19 Aralık 2023, Salı
  • Süre: 05 - 19 Aralık 2023

Sosyal Güvenlik Kurumu - Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

  • Tarih: 20 Aralık 2023, Çarşamba

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Sözleşmeli Personel Alımı

  • Tarih: 22 Aralık 2023, Cuma
  • Adet: 72 Sözleşmeli Personel

Dışişleri Bakanlığı - Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınavı Duyuruları

  • Şanhay Başkonsolosluğu: 22 Aralık 2023, Cuma
  • Amsterdam Başkonsolosluğu: 22 Aralık 2023, Cuma

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı - Kadrolu Personel Alımı

  • Tarih: 24 Aralık 2023, Pazar

Milli Savunma Bakanlığı - Dış Kaynaktan Bando Sınıfı Muvazzaf Astsubay Adayı Temini

  • Tarih: 24 Aralık 2023, Pazar

Sağlık Bakanlığı - Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

  • Tarih: 28 Aralık 2023, Perşembe

Jandarma Genel Komutanlığı - Memur Alımı

  • Adet: 29 Memur
  • Tarih: 8 Aralık - 24 Aralık

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı - Memur Alımı

  • Adet: 52 Memur
  • Tarih: 18 Aralık - 24 Aralık

Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. - Sürekli İşçi Alımı

  • Adet: 121 Sürekli İşçi
  • Tarih: 11 Aralık - 15 Aralık

Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. - Engelli İşçi Alımı

  • Adet: 30 Engelli İşçi
  • Tarih: 11 Aralık - 15 Aralık

Jandarma Genel Komutanlığı - Sözleşmeli Personel Alımı

  • Adet: 11 Sözleşmeli Personel
  • Tarih: 8 Aralık - 24 Aralık

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi - Sözleşmeli Personel Alımı

  • Adet: 15 Sözleşmeli Personel
  • Tarih: 8 Aralık - 22 Aralık

Bartın Üniversitesi - Sözleşmeli Personel Alımı

  • Adet: 2 Sözleşmeli Personel
  • Tarih: 8 Aralık - 22 Aralık

Gazi Üniversitesi - Sözleşmeli Personel Alımı

  • Adet: 216 Sözleşmeli Personel
  • Tarih: 8 Aralık - 22 Aralık

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı - Sözleşmeli Personel Alımı

  • Adet: 66 Sözleşmeli Personel
  • Tarih: 8 Aralık - 22 Aralık

Bursa Uludağ Üniversitesi - Sözleşmeli Personel Alımı

  • Adet: 24 Sözleşmeli Personel
  • Tarih: 8 Aralık - 22 Aralık

Gaziantep Üniversitesi - Öğretim Üyesi Alımı

  • Adet: 6 Öğretim Üyesi
  • Tarih: 8 Aralık - 22 Aralık

Kastamonu Üniversitesi - Öğretim Üyesi Alımı

  • Adet: 30 Öğretim Üyesi
  • Tarih: 8 Aralık - 22 Aralık

Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Profesör Kadrosu Güncellemesi

  • Tarih: 8 Aralık - 20 Aralık

İstanbul Üniversitesi - Öğretim Üyesi Alımı

  • Adet: 15 Öğretim Üyesi
  • Tarih: 8 Aralık - 22 Aralık

Gazi Üniversitesi - Öğretim Üyesi Alımı

  • Adet: 17 Öğretim Üyesi
  • Tarih: 8 Aralık - 22 Aralık

Çukurova Üniversitesi - Doktor Öğretim Üyesi İptal İlanı

  • Tarih: 8 Aralık - 15 Aralık

Ankara Üniversitesi - Öğretim Üyesi Alımı

  • Adet: 63 Öğretim Üyesi
  • Tarih: 8 Aralık - 22 Aralık

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi - Öğretim Görevlisi Düzeltme İlanı

  • Tarih: 8 Aralık - 18 Aralık

Gazi Üniversitesi - Öğretim Elemanı Alımı

  • Adet: 15 Öğretim Elemanı
  • Tarih: 8 Aralık - 22 Aralık

İzmir Bakırçay Üniversitesi - Öğretim Elemanı Alımı

  • Adet: 16 Öğretim Elemanı
  • Tarih: 8 Aralık - 22 Aralık

Gaziantep Üniversitesi - Öğretim Elemanı Alımı

  • Adet: 23 Öğretim Elemanı
  • Tarih: 8 Aralık - 22 Aralık

Milli Savunma Üniversitesi - Akademik Personel Alımı

  • Adet: 30 Akademik Personel
  • Tarih: 7 Aralık - 21 Aralık

KPSS 2023/2 Tercihleri

  • Başlangıç Tarihi: 20 Aralık
  • Açıklama: Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları arasından yapılacak tercihlerle en az 2000 personel alımı bekleniyor.

DEVLET KURUMLARINA MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İlanları Takip Etme: Kamu kurum ve kuruluşlarının memur alım ilanları genellikle resmi gazetelerde ve ilgili kurumların web sitelerinde yayınlanır. Bu nedenle düzenli olarak bu kaynakları takip etmek önemlidir.

Başvuru Şartlarını İnceleme: Her ilan, başvuracak adaylarda aranan özel şartları ve genel şartları içerir. Bu şartlar eğitim düzeyi, yaş, sağlık durumu, KPSS puan türü ve barajı gibi unsurları kapsayabilir.

Gerekli Belgeleri Hazırlama: İlanda belirtilen belgeler genellikle kimlik fotokopisi, diploma veya mezuniyet belgesi, KPSS sonuç belgesi ve diğer ilgili sertifikaları içerir.

Başvuru Sonrası Süreç: Başvurunuz onaylandıktan sonra, gerekli görüldüğünde mülakat veya uygulamalı sınavlar düzenlenebilir. Başarılı adaylar bu aşamalardan sonra atanmaya hak kazanır.

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