Başvuru şartları ve kadrolar: 12-31 Aralık MEB, Jandarma, Adli Tıp, SGK, YÖK ve MSB devlet kurumlarına personel, memur alımı başladı!

Türkiye'de devlet memuru olmak isteyen vatandaşlar için, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) önemli bir adımı temsil ediyor. KPSS, kamu kurumlarına personel alımında birincil kriter olarak kabul edilirken, bazı kamu kurumlarının KPSS şartı olmaksızın da memur alımı yapabildiği biliniyor. İşte 2023 yılı için duyurulan kadrolu memur ve personel alımı ilanlarına dair önemli bilgiler. KPSS, kamu kurumlarına girmek isteyen adaylar için zorunlu bir sınavdır. Bu sınav, adayların genel yetenek ve genel kültür bilgilerini ölçer ve başarılı olan adayların kamu kurumlarına atanması için bir puan sistemi oluşturur. İşte başvuru şartları ve kadrolar...