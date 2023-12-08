Jandarma 40 personel alımı son dakika! JGK sözleşmeli işçi alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? Şartlar, kontenjanlar, e-Devlet...

Jandarma Genel Komutanlığı toplam 40 personel alımı yapacak. Resmi Gazete'den yapılan duyuru sonrası ''JGK sözleşmeli işçi alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? '' soruları gündeme geldi. İşte detaylar...
Jandarma Genel Komutanlığı toplam 40 personel alımı yapacak. Resmi Gazete'den yapılan duyuru sonrası ''JGK sözleşmeli işçi alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? '' soruları gündeme geldi. İşte detaylar...
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIMI
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan resmi duyuruya göre, Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere açıktan temin yoluyla 29 devlet memuru, 9 destek personeli ve 2 tekniker olmak üzere toplamda 11 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.
BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
Başvurular, 8 Aralık'tan itibaren 24 Aralık saat 23.59'a kadar "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi üzerinden Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi aracılığıyla e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
Başvurularla ilgili detaylı bilgilere ise "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve "www.kamuilan.sbb.gov.tr" internet sitelerinden ulaşılabilecek.
Adaylar, ilanı inceleyerek gerekli şartları ve başvuru sürecini takip edebilirler. Başvuru tarihi ve saatine dikkat edilmesi önemlidir. İlanın detayları ve güncel bilgiler için belirtilen internet siteleri düzenli olarak kontrol edilmelidi.