80 bin TL maaşla işçi aranıyor! B, B1, C1, F ve M ehliyeti olan herkes başvurabilir! KPSS, sınav şartı yok

İstanbul İnşaatçılar Derneği Başkanı'nın Görüşleri

İstanbul İnşaatçılar Derneği Başkanı Engin Keçeciler, Türkiye genelinde artan inşaat faaliyetlerine bağlı olarak işçi sıkıntısının yaşandığını vurguladı. Keçeciler, "Her yerde aynı problem var. Yeterli beyaz yakalı eleman bulunurken, ara eleman ve mavi yakalı çalışan bulmakta zorlanıyoruz" şeklinde konuştu. Ayrıca, kalifiye eleman eksikliği nedeniyle kalifiye olmayan işçilere yönelmenin inşaatlardaki kaliteyi düşürdüğünü belirtti.

Sıva Ustasının Yüksek Maaşı ve Kalifiye Eleman İhtiyacı

Keçeciler, kalifiye eleman bulamamaktan şikayetçi olup, sıva ustasının 60 bin lira gibi yüksek bir maaş almasına dikkat çekti. Çözüm olarak daha fazla teknik okul açılması ve bu okullarda kalifiye eleman yetiştirilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.