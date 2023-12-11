TBMM 250 personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TBMM kura çekimi canlı yayın nereden izlenir? tbmm.gov.tr İSİM LİSTESİ

'' TBMM 250 personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TBMM kura çekimi canlı yayın nereden izlenir? İsim listesi yayımlandı mı?'' soruları sıkça araştırılıyor. 12 aşçı, 17 bahçıvan, 35 bulaşıkçı, 1 çatı işçisi, 3 dönerci, 2 döşemeci, 3 el dekor süslemeci, 1 antrenör, 74 garson, 4 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 2 inşaat boyacısı, 3 kebapçı, 4 kuaför, 1 metal doğramacı, 2 pastacı, 3 pideci, 1 pizzacı, 4 resepsiyon görevlisi, 2 soğutmacı ve havalandırmacı (iklimlendirme), 18 şoför, 8 taşıma işçisi, 50 temizlik işçisi olmak üzere 22 kadro için sürekli işçi alınacak. Başvurular sona erdi, gözler kura çekimine çevrildi. İşte detaylar...

Başvuruda bulunan adaylar için noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonunda istihdam edilecek kadro ve ünvan sayısı kadar asıl aday ve her bir kadro veya ünvan sayısının 4 katı yedek aday belirlenecek.