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TBMM 250 personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TBMM kura çekimi canlı yayın nereden izlenir? tbmm.gov.tr İSİM LİSTESİ

TBMM personel alımı başvuruları 27 Kasım tarihinde sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından kura çekimi detaylarıyla ilgili sorgulamalar hızla devam ediyor. Meclisin personel ihtiyacını karşılamak amacıyla gerçekleştirilen bu alımlar, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda sürekli işçi statüsünde toplam 250 personel alımını içeriyor. Peki kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte kura canlı yayın bilgileri...

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Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 14:44 Güncelleme 11 Aralık 2023, 14:47
TBMM 250 personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TBMM kura çekimi canlı yayın nereden izlenir? tbmm.gov.tr İSİM LİSTESİ

''TBMM 250 personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TBMM kura çekimi canlı yayın nereden izlenir? İsim listesi yayımlandı mı?'' soruları sıkça araştırılıyor. 12 aşçı, 17 bahçıvan, 35 bulaşıkçı, 1 çatı işçisi, 3 dönerci, 2 döşemeci, 3 el dekor süslemeci, 1 antrenör, 74 garson, 4 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 2 inşaat boyacısı, 3 kebapçı, 4 kuaför, 1 metal doğramacı, 2 pastacı, 3 pideci, 1 pizzacı, 4 resepsiyon görevlisi, 2 soğutmacı ve havalandırmacı (iklimlendirme), 18 şoför, 8 taşıma işçisi, 50 temizlik işçisi olmak üzere 22 kadro için sürekli işçi alınacak. Başvurular sona erdi, gözler kura çekimine çevrildi. İşte detaylar...

TBMM 250 PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TBMM personel alımı kura çekimi 12 Aralık'ta saat 10.00'da yapılacak. Personel alımında mülakatın uygulanmayacağı açıklandı.

Başvuruda bulunan adaylar için noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonunda istihdam edilecek kadro ve ünvan sayısı kadar asıl aday ve her bir kadro veya ünvan sayısının 4 katı yedek aday belirlenecek.

TBMM KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Adaylar kura çekimini "tbmm.gov.tr" "Duyurular" bölümünden yayımlanacak link üzerinden canlı olarak izleyebilecek.

TBMM 250 PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

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