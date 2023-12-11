Öğretmen ataması, kontenjan ve branş-kadro dağılımı! MEB Öğretmen ataması ne zaman 2024? Taban puanları belli oldu mu?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA: GEREKENİ YAPACAĞIZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "100 Yılı İnşa Edenler, 100 Yılı İnşa Edecekler" başlıklı Öğretmenler Günü Programı'nda açıklamalarda bulundu Erdoğan öğretmen atamaları ile ilgili, "Burada 24 Kasım öğretmenler gününde muhalefet tarafından sürekli istismar edilen bir hususu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Bakınız biz hükümet olarak sadece bütçede değil, atamalarda da önceliği hep eğitim öğretime verdik. Şu an kamuda görev yapan öğretmenlerin yüzde 80'i bizim iktidarlarımız döneminde atanmıştır. Her yıl ortalama 40 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. Mayıs ayında 45 bin öğretmenimizi daha öğrencileriyle buluşturduk. Bundan sonra da ihtiyaçlar ve imkanlar dahilinde gerekeni yapacağız." ifadelerini kullandı.