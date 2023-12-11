SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

Öğretmen ataması, kontenjan ve branş-kadro dağılımı! MEB Öğretmen ataması ne zaman 2024? Taban puanları belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmen atamalarına ilişkin açıklama geldi. Tekin açıklamasında, "Bütçenin geçmesini bekliyoruz yeni öğretmen ataması konusunda planlama yapacağız" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da öğretmen ataması hakkında ''Bundan sonra da ihtiyaçlar ve imkanlar dahilinde gerekeni yapacağız.'' açıklamasında bulunmuştu. Peki Öğretmen ataması ne zaman? Öğretmen ataması branş dağılımı nasıl olacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 16:43 Güncelleme 11 Aralık 2023, 16:43
Öğretmen ataması, kontenjan ve branş-kadro dağılımı! MEB Öğretmen ataması ne zaman 2024? Taban puanları belli oldu mu?

Öğretmen atamaları hakkında geri sayım başladı. Başkan Erdoğan ve Bakan Tekin'den peş peşe kritik açıklamalar geldi. Uzun bir süredir beklenen öğretmen atamaları hakkında ''MEB Öğretmen ataması ne zaman 2024? Taban puanları belli oldu mu? Öğretmen ataması, kontenjan ve branş-kadro dağılımı ne zaman açıklanacak?'' soruları sıkça araştırılıyor. İşte son durum.

ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI, NE ZAMAN?

Öğretmen atama takvimi henüz yayımlanmadı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Bütçenin geçmesini bekliyoruz yeni öğretmen ataması konusunda planlama yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Tekin, öğretmen atamasına ilişkin yöneltilen soruya, "Mutlaka olacak. Tarih olarak, bütçenin Genel Kurul'dan geçmesini bekliyoruz. Bütçede kamuya alınacak toplam personel sayısını bakanlıklar arasında dağıtıyorlar. Biz de kendi adımıza düşen kontenjanı nasıl değerlendireceğimizi ondan sonra belirleyeceğiz." yanıtını vermişti.

Öğretmen atamalarına ilişkin tarih ve kadro-branş dağılımı bilgisi paylaşıldığında gelişmelere haberimizde yer verilecektir.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA: GEREKENİ YAPACAĞIZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "100 Yılı İnşa Edenler, 100 Yılı İnşa Edecekler" başlıklı Öğretmenler Günü Programı'nda açıklamalarda bulundu Erdoğan öğretmen atamaları ile ilgili, "Burada 24 Kasım öğretmenler gününde muhalefet tarafından sürekli istismar edilen bir hususu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Bakınız biz hükümet olarak sadece bütçede değil, atamalarda da önceliği hep eğitim öğretime verdik. Şu an kamuda görev yapan öğretmenlerin yüzde 80'i bizim iktidarlarımız döneminde atanmıştır. Her yıl ortalama 40 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. Mayıs ayında 45 bin öğretmenimizi daha öğrencileriyle buluşturduk. Bundan sonra da ihtiyaçlar ve imkanlar dahilinde gerekeni yapacağız." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK HANGİ BRANŞTAN ATAMA YAPILACAK?

Mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. MEB tarafından 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrılmıştı. Atamaların büyük çoğunluğu deprem bölgesine yapılırken 22 bin 500'ün üzerinde öğretmen Hatay başta olmak üzere depremden etkilenen 10 ile atandı.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan 369 tesisin açılışını yaptı! İklim krizine karşı seferberlik çağrısı: Boşa harcanacak bir damla suyumuz yok
2024 asgari ücret maratonu başladı! Hangi zam senaryoları öne çıkıyor? Bakan Işıkhan açıkladı: Kimse mağdur edilmeyecek
Arabistanlı Lawrence bir değil bin! Libya’da DAEŞ imamı Kudüs’te MOSSAD ajanı: Kırk yıllık namazlarınızı tekrar kılın
SON DAKİKA