İŞKUR 162 ilan yayınlandı! KPSS’den 50,52,55,60 puan alanlara sevindirici haber! Hastanelere, üniversitelere işçi alımı yapılacak

Türkiye genelindeki üniversiteler, bünyelerine katkıda bulunacak yeni personel alımı için detayları açıkladı. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanıyla başvuru yapılabilen alımlar, kadın ve erkek adayları kapsayacak.
Türkiye genelindeki üniversiteler, bünyelerine katkıda bulunacak yeni personel alımı için detayları açıkladı. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanıyla başvuru yapılabilen alımlar, kadın ve erkek adayları kapsayacak.
ÜNİVERSİTELER 162 İLAN YAYINLANDI
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
2 ADET SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK ( 11 Aralık - 15 Aralık)
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
3 SüREKLİ İŞÇİ ALACAK ( 11 Aralık - 15 Aralık)
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 11 Aralık - 31 Aralık)
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
36 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 11 Aralık - 25 Aralık)
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
58 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 11 Aralık - 25 Aralık)
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
15 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 11 Aralık - 25 Aralık)
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
72 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 11 Aralık - 25 Aralık)
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
44 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 11 Aralık - 25 Aralık)
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
12 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 11 Aralık - 25 Aralık)
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
21 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 11 Aralık - 25 Aralık)
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
8 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 11 Aralık - 25 Aralık)
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
5 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 11 Aralık - 25 Aralık)
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
1 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 11 Aralık - 25 Aralık)
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
9 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALACAK ( 11 Aralık - 25 Aralık)
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
5 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 11 Aralık - 25 Aralık)
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
28 ALACAK ( 11 Aralık - 25 Aralık)
TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI
11 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 11 Aralık - 25 Aralık)
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
DÜZELTME VE İPTAL İLANI ( 9 Aralık - 15 Aralık)
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
101 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 9 Aralık - 25 Aralık)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
2 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 9 Aralık - 22 Aralık)
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
51 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 9 Aralık - 25 Aralık)
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
30.11.2023 TARİHLİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI DÜZELTME İLANI ( 9 Aralık - 14 Aralık)
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
36 ÖĞRETİM ÜYESİ VE 4 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 9 Aralık - 23 Aralık)
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
23 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 8 Aralık - 22 Aralık)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
17 ADET ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 8 Aralık - 22 Aralık)
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
6 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 8 Aralık - 22 Aralık)
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
2 ADET PROFESÖR KADROSUNUN AÇIKLAMA KISMI GÜNCELLENMİŞTİR ( 8 Aralık - 20 Aralık)
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
1 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ İPTAL İLANI ( 8 Aralık - 15 Aralık)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
63 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 8 Aralık - 22 Aralık)
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
16 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 8 Aralık - 22 Aralık)
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
4 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DÜZELTME İLANI ( 8 Aralık - 18 Aralık)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
15 ADET ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 8 Aralık - 22 Aralık)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
15 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 8 Aralık - 22 Aralık)
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
30 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 8 Aralık - 22 Aralık)
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
24 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 8 Aralık - 22 Aralık)
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
66 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 8 Aralık - 22 Aralık)
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
30 ENGELLİ İŞÇİ ALACAK ( 11 Aralık - 15 Aralık)
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
52 MEMUR ALACAK ( 18 Aralık - 24 Aralık)
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
29 MEMUR TEMİN EDİLECEKTİR ( 8 Aralık - 24 Aralık)
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
121 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK ( 11 Aralık - 15 Aralık)
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 8 Aralık - 22 Aralık)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
216 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 8 Aralık - 22 Aralık)
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
15 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 8 Aralık - 22 Aralık)
MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI
200 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 8 Aralık - 18 Aralık)
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
11 SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEMİN EDİLECEKTİR ( 8 Aralık - 24 Aralık)
BOLU İL ÖZEL İDARESİ
4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 8 Ocak - 12 Ocak)
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
186 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 7 Aralık - 14 Aralık)
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
12 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 7 Aralık - 21 Aralık)
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
4 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 7 Aralık - 21 Aralık)
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
30 AKADEMİK PERSONEL ALACAK ( 7 Aralık - 21 Aralık)
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
10 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 6 Aralık - 20 Aralık)
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
22 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 6 Aralık - 20 Aralık)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
78 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 6 Aralık - 20 Aralık)
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 6 Aralık - 20 Aralık)
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
33 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 6 Aralık - 20 Aralık)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
34 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 6 Aralık - 20 Aralık)
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
42 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 6 Aralık - 20 Aralık)
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
8 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 6 Aralık - 20 Aralık)
BAŞKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MÜHENDİS, 1 VETERİNER HEKİM ALACAK ( 15 Ocak - 19 Ocak)
İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI
8 MEMUR ALACAK ( 15 Ocak - 17 Ocak)
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
DÜZELTME İLANI ( 6 Aralık - 18 Aralık)
DADAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 22 Ocak - 25 Ocak)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
20 ALACAK ( 6 Aralık - 20 Aralık)
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
5 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK ( 6 Aralık - 20 Aralık)
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
5 ALACAK ( 5 Aralık - 21 Aralık)
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
1 SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK ( 5 Aralık - 22 Aralık)
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
11 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 5 Aralık - 19 Aralık)
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
19 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 5 Aralık - 19 Aralık)
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 5 Aralık - 19 Aralık)
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
6 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 5 Aralık - 19 Aralık)
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
49 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 5 Aralık - 21 Aralık)
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
10 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 5 Aralık - 19 Aralık)
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
14 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 4 Aralık - 18 Aralık)
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
41 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 4 Aralık - 18 Aralık)
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
12 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 4 Aralık - 18 Aralık)
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
32 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 4 Aralık - 18 Aralık)
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
657 / 4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesine göre Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca 2022 KPPS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle istihdam edilmek üzere
aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.
I- GENEL ŞARTLAR
Başvuracak adaylarda, 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesindeki ve aşağıda belirtilen
genel şartlar ile ilan edilen pozisyon için belirtilen özel şartlar aranmaktadır.
1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
2. Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına
çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir
cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
3. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.
4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almıyor olmak.
5. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (Askerliğini yapmış, tecil ettirmiş ya da
muaf olmak).
6. Büro Personeli için son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını
doldurmamış olmak (Doğum tarihi: 1988 (dahil) - 2005 (dahil) aralığında olanlar kabul edilir).
7. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya
meslekten ihraç edilmemek.
8. Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin
yönetimi tarafından 7/24 esasına göre belirlenecek saatlerde görev yapma ve gece dahil çalışma
şartını kabul etmek.
9. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan, "Sözleşmeli personelin
hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin
feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanlığı kararı ile belirlenen istisnalar
hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri
halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının
sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" amir hüküm gereği son müracaat tarihi
itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşme imzalama
aşamasında ilgili belge ibraz edilecektir).
10. Büro Personeli Lisans Personeli için aranılan nitelik: Bu alanda istihdamı yapılacak
aday Hastanelerimiz Uluslararası Hasta Koordinatörlüğü bünyesinde görevlendirilecektir. Bu
birimde çalışacak adayın temel olarak uluslararası hasta başvurularında hasta ve hasta yakınları
ile İngilizce konuşma ve yazışma sürecini yürütmesi beklenmektedir. Adayın seyahate engel bir
durumunun olmaması ve gece, hafta sonu şartlarında çalışmayı kabul etmesi gerekmektedir.
III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
1. Her aday ilan edilen kadrolardan listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru
yapabilecektir.
2. Başvuruda bulunacak adaylar Resmî Gazete ilanı ile eş zamanlı olarak başvurularını eDevlet platformu üzerinden 01.12.2023 - 15.12.2023 tarihleri arası Kariyer Kapısı kamu işe alım isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr bağlantısı üzerinden gerçekleştirecektir.
IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
1. Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve
nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatları işleme alınmayacaktır.
2. Yerleştirme işlemi, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar
arasından 2022 KPSS (B) grubu ilgili puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacaktır.
3. Başvurular incelendikten sonra başarılı adayların isim listesi ilan bitim tarihinden
itibaren 7 (yedi) iş günü içinde hastane.hacettepe.edu.tr ve pdb.hacettepe.edu.tr adreslerinden ilan
edilecektir. Kontenjan sayısının 3 (üç) katı kadar yedek belirlenecektir. İlanda atanmaya hak
kazanan adaylardan talep edilecek belgeler ve bu belgeleri teslim etme süresi aynı bağlantılar
üzerinden yayınlanacaktır.
4. Süresi içinde istenilen belgeleri teslim etmeyen, evrakını teslim edip işe başlama
tarihinde hazır olmayan adayların başvuruları geçersiz kabul edilecektir. Gelmeyen aday yerine
KPSS puan sıralaması esas alınarak yedek listede bulunan adaylar davet edilecektir. Tüm davet ve
bildirimler Hastaneler ve Üniversite internet adresleri üzerinden yapılacaktır.
5. Asil adaylar arşiv araştırmasının tamamlanması sonrasında davet edilecektir.
6. İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge
verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini
taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında
yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin
edilecektir.
7. KPSS sınavı yüksek puan almak ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek
başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel şartlara sahip olmayan adaylar
değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki
tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar, bu durumdan dolayı bir hak iddia
edemeyecektir.
8. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
9. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.