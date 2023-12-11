İŞKUR 162 ilan yayınlandı! KPSS’den 50,52,55,60 puan alanlara sevindirici haber! Hastanelere, üniversitelere işçi alımı yapılacak

Üniversitemiz birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesine göre Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca 2022 KPPS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır. I- GENEL ŞARTLAR Başvuracak adaylarda, 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesindeki ve aşağıda belirtilen genel şartlar ile ilan edilen pozisyon için belirtilen özel şartlar aranmaktadır. 1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak. 2. Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak. 3. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak. 4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak. 5. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (Askerliğini yapmış, tecil ettirmiş ya da muaf olmak). 6. Büro Personeli için son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak (Doğum tarihi: 1988 (dahil) - 2005 (dahil) aralığında olanlar kabul edilir). 7. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek. 8. Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından 7/24 esasına göre belirlenecek saatlerde görev yapma ve gece dahil çalışma şartını kabul etmek. 9. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan, "Sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanlığı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" amir hüküm gereği son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belge ibraz edilecektir).





10. Büro Personeli Lisans Personeli için aranılan nitelik: Bu alanda istihdamı yapılacak

aday Hastanelerimiz Uluslararası Hasta Koordinatörlüğü bünyesinde görevlendirilecektir. Bu

birimde çalışacak adayın temel olarak uluslararası hasta başvurularında hasta ve hasta yakınları

ile İngilizce konuşma ve yazışma sürecini yürütmesi beklenmektedir. Adayın seyahate engel bir

durumunun olmaması ve gece, hafta sonu şartlarında çalışmayı kabul etmesi gerekmektedir.

III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ



1. Her aday ilan edilen kadrolardan listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru

yapabilecektir.

2. Başvuruda bulunacak adaylar Resmî Gazete ilanı ile eş zamanlı olarak başvurularını eDevlet platformu üzerinden 01.12.2023 - 15.12.2023 tarihleri arası Kariyer Kapısı kamu işe alım isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr bağlantısı üzerinden gerçekleştirecektir.