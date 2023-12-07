ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ TAKVİMİ! MEBBİS Öğretmen alan değişikliği başvuruları ne zaman, nasıl yapılır, şartları neler? Kontenjanlar...

Son dakika: MEB'ten yeni açıklama geldi! Buna göre öğretmen alan değişikliği başvuru ve atama takvimi netleşti. Alan değişikliği yapmak isteyen öğretmenlere müjde duyuruldu. Peki MEBBİS Öğretmen alan değişikliği başvuruları ne zaman, nasıl yapılır, şartları neler? Kontenjanlar açıklandı mı?