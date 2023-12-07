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ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ TAKVİMİ! MEBBİS Öğretmen alan değişikliği başvuruları ne zaman, nasıl yapılır, şartları neler? Kontenjanlar...

Öğretmen alan değişikliği başvuru ve atama tarihleri belli oldu. Son dakika duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Peki MEBBİS Öğretmen alan değişikliği başvuruları ne zaman, nasıl yapılır, şartları neler? Öğretmen alan değişikliği kontenjanları belli oldu mu? İşte Öğretmen alan değişikliği takvimi ve başvuru ekranı: MEBBİS (mebbis.meb.gov.tr)

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 10:45 Güncelleme 07 Aralık 2023, 10:50
ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ TAKVİMİ! MEBBİS Öğretmen alan değişikliği başvuruları ne zaman, nasıl yapılır, şartları neler? Kontenjanlar...

Son dakika: MEB'ten yeni açıklama geldi! Buna göre öğretmen alan değişikliği başvuru ve atama takvimi netleşti. Alan değişikliği yapmak isteyen öğretmenlere müjde duyuruldu. Peki MEBBİS Öğretmen alan değişikliği başvuruları ne zaman, nasıl yapılır, şartları neler? Kontenjanlar açıklandı mı?

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Öğretmenlerin "Alan değişikliği" için başvuruları 18-22 Aralık tarihleri arasında alınacak. Başvurular MEBBİS üzerinden yapılabilecek. Atama işlemleri de 26 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada, "Öğretmenlerimizin "Alan değişikliği" için başvurularını 18-22 Aralık tarihleri arasında MEBBİS üzerinden kabul edip atama işlemlerini 26 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz" denildi.

Alan değişikliğine bağlı ataması gerçekleşen öğretmenlerin görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri yarıyıl tatilinde yapılacak.

Öğretmen alan değişikliği şartları ve kontenjanlar ise henüz duyurulmadı. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

BAKAN TEKİN'DEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "X" hesabından yaptığı açıklamada;

"Öğretmenler Odası Buluşmaları"mızda sıkça dile getirilen bir konu da, öğretmenlerimizin "Alan değişikliği" talebiydi.

İstişare kültürüyle şekillenen yönetim anlayışımızla çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin daha mutlu bir şekilde görevlerine devam etmelerini sağlamak için buradan bir müjde vermek istiyorum: Millî Eğitim Bakanlığı olarak öğretmenlerimizin "Alan değişikliği" için başvurularını 18-22 Aralık tarihleri arasında MEBBİS üzerinden kabul edip atama işlemlerini 26 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

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