8-31 Aralık İŞKUR üzerinden çağrı merkezi müşteri temsilcisi personel alımı başladı! İşte başvuru şartları

İŞKUR'un Açık İş İlanları kapsamında gerçekleştirilen bu çağrı, Türkiye'nin 81 ilindeki adaylar için geçerlidir. Çağrı merkezi personeli olarak çalışmayı hedefleyen adayların, bu iş alımları için online olarak başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Özel sektörde gerçekleştirilecek olan bu işe alımlarda, mülakat süreci uygulanacak olup, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmamaktadır.

Başvuru Şartları ve Süreci Çağrı merkezi müşteri temsilcisi pozisyonlarına başvurmak isteyen adayların hem genel hem de özel şartları taşıması gerekiyor. Genel başvuru şartları şu şekilde: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az 18 yaşında olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Sağlık durumunun çalışmaya engel olmaması,

Güvenlik soruşturması ve adli sicil kaydının temiz olması,

Diksiyonun düzgün olması,

Gerekirse vardiyalı çalışabilecek olmak. Özel şartlar ise ilana göre değişiklik gösteriyor. Adaylar, bulundukları illerdeki ilanlar için başvuruda bulunabilirler.