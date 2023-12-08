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8-31 Aralık İŞKUR üzerinden çağrı merkezi müşteri temsilcisi personel alımı başladı! İşte başvuru şartları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Türkiye genelinde çağrı merkezi müşteri temsilcisi alımı yapacağını duyurdu. Bu fırsat, iş arayanlar için kaçırılmaması gereken bir imkan olarak öne çıkıyor. İşte alımın başvuru şartları ve detayları...

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Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 12:26 Güncelleme 08 Aralık 2023, 12:26
8-31 Aralık İŞKUR üzerinden çağrı merkezi müşteri temsilcisi personel alımı başladı! İşte başvuru şartları

İŞKUR'un Açık İş İlanları kapsamında gerçekleştirilen bu çağrı, Türkiye'nin 81 ilindeki adaylar için geçerlidir. Çağrı merkezi personeli olarak çalışmayı hedefleyen adayların, bu iş alımları için online olarak başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Özel sektörde gerçekleştirilecek olan bu işe alımlarda, mülakat süreci uygulanacak olup, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmamaktadır.

Başvuru Şartları ve Süreci

Çağrı merkezi müşteri temsilcisi pozisyonlarına başvurmak isteyen adayların hem genel hem de özel şartları taşıması gerekiyor. Genel başvuru şartları şu şekilde:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • En az 18 yaşında olmak,
  • Kamu haklarından mahrum olmamak,
  • Sağlık durumunun çalışmaya engel olmaması,
  • Güvenlik soruşturması ve adli sicil kaydının temiz olması,
  • Diksiyonun düzgün olması,
  • Gerekirse vardiyalı çalışabilecek olmak.

Özel şartlar ise ilana göre değişiklik gösteriyor. Adaylar, bulundukları illerdeki ilanlar için başvuruda bulunabilirler.

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Alımı İlanları

Bu alım, Türkiye genelinde birçok kişiye istihdam sağlayacak. Özellikle çağrı merkezi sektöründe kariyer yapmak isteyenler için bu, eşsiz bir fırsat. Alım, özel sektörde gerçekleştirileceğinden, adayların çeşitli sektörlerdeki çağrı merkezlerinde çalışma imkanı olacak.

Başvuru Süreci

  • Adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden online başvuru yapabilirler.
  • İlgili ilanların içeriğini inceleyerek, özel başvuru şartlarını ve son başvuru tarihlerini öğrenebilirler.
  • Başvuru süreci boyunca, belirtilen tüm genel ve özel şartları taşıyan adaylar değerlendirmeye alınacaklar.

İŞKUR üzerinden çağrı merkezi müşteri temsilcisi personel alımı için tıklayınız

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