Ziraat Bankası personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı 2023? Ziraat Bankası 577 personel alımı yazılı sonuçlarına nereden bakılır?

Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusundaki beklentiler artarken, adaylar sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor. Ziraat Bankası yetkilileri, sonuçların en kısa sürede açıklanması için gerekli çalışmaları sürdürüyor.
Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusundaki beklentiler artarken, adaylar sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor. Ziraat Bankası yetkilileri, sonuçların en kısa sürede açıklanması için gerekli çalışmaları sürdürüyor.
KİMLER BAŞARILI OLACAK?
Yazılı sınavda, sınav bölümlerinin her biri baraj niteliğinde olup, başarı tespitinde bulunulması için; sorulan soruların 1. bölümden en az %50'sinin(en az 25 doğru), 2. bölümden en az %50'sinin(en az 20 doğru) ve 3. bölümden en az %50'sinin(en az 25 doğru) doğru olarak cevaplandırılması ve 60 ve üstü puan alınması gerekmektedir.
SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
Sınav sonuçları İstanbul Üniversitesi'nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecek.
Sınav itiraz tarihi dikkate alındığında personel alımı sınav sonuçlarının aralık ayı ortasına kadar duyurulması bekleniyor.
Yazılı sınav sonucuna itiraz, İstanbul Üniversitesi sınav hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen form doldurularak, 21 Aralık 2023 saat 17:00'a kadar ve sayfada yer alan süreç takip edilerek
yapılabilecektir.