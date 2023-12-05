Ziraat Bankası personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı 2023? Ziraat Bankası 577 personel alımı yazılı sonuçlarına nereden bakılır?

Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusundaki beklentiler artarken, adaylar sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor. Ziraat Bankası yetkilileri, sonuçların en kısa sürede açıklanması için gerekli çalışmaları sürdürüyor.

KİMLER BAŞARILI OLACAK?



Yazılı sınavda, sınav bölümlerinin her biri baraj niteliğinde olup, başarı tespitinde bulunulması için; sorulan soruların 1. bölümden en az %50'sinin(en az 25 doğru), 2. bölümden en az %50'sinin(en az 20 doğru) ve 3. bölümden en az %50'sinin(en az 25 doğru) doğru olarak cevaplandırılması ve 60 ve üstü puan alınması gerekmektedir.