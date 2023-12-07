Polis alımı başvuru şartları nedir? 2024 polis alımı başvuruları başladı mı, ne zaman?

POMEM'e Kimler Başvurabilir: Başvuru Şartları POMEM'e başvuru yapacak adaylarda aranan temel şartlar şunlardır POMEM Giriş Yönetmeliğinde Güncelleme 2023 yılı için Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Giriş Sınavı'na başvuracak adaylar için önemli bir değişiklik yapılmıştır. Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde gerçekleştirilen bu güncelleme, adayların başvuru yapabilme şartlarındaki yaş sınırını etkilemektedir.

Yaş Sınırında Genişleme Daha önce, POMEM Giriş Sınavı'na müracaat edebilmek için 01 Ocak 1994 ve sonrasında doğmuş olma şartı aranırken, bu şart 01 Ocak 1993 tarihi ve sonrasında doğmuş olanlar için de geçerli hale getirilmiştir. Bu değişiklik, daha geniş bir aday kitlesinin sınava katılma fırsatını yakalamasını sağlamaktadır.

30. Dönem POMEM Giriş Sınavı ve Yeni Yaş Şartı POMEM Giriş Sınavı'nda uygulanan yaş şartı, 12 Mayıs 2023 tarihli ve 32188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle güncellenmiştir. Bu değişiklikle, "18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak" şartı, 01 Ocak 1993 ve sonrasında doğanlar için uygulanır hale gelmiştir.

Kimler Başvurabilir? Bu değişiklikle, 01 Ocak 1993 tarihinden itibaren doğmuş olan ve diğer başvuru şartlarını da taşıyan adaylar, 30. Dönem POMEM Giriş Sınavına başvuru yapabileceklerdir. Bu, daha önce yaş sınırı nedeniyle başvuramayan birçok aday için yeni bir fırsat anlamına gelmektedir.