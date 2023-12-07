SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

Polis alımı başvuru şartları nedir? 2024 polis alımı başvuruları başladı mı, ne zaman?

Yapılacak olan 10 bin polis alımında, kontenjanın 1.000 kadın ve 9.000 erkek aday için ayrıldığı belirtilmiştir. Bu dağılım, cinsiyetler arası dengenin korunması ve her iki cinsiyetten adaylara eşit fırsatlar sunulması açısından önemlidir. Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren, polis memurlarını yetiştirmek üzere kurulmuş eğitim kurumlarıdır. Burada verilen eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, polis memuru olarak atanma hakkı kazanırlar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 09:16 Güncelleme 07 Aralık 2023, 09:16
Polis alımı başvuru şartları nedir? 2024 polis alımı başvuruları başladı mı, ne zaman?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 10 bin yeni polis memuru alımı için resmi bir duyuru yapmıştır. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklama ile birlikte, gençler ve adaylar, bu alımın ne zaman ve nasıl gerçekleşeceğini araştırmaya başladılar. Bu kapsamlı haberimizde 2024 yılında yapılacak olan polis alımı süreci, başvuru şartları ve zamanlamaları üzerine detaylı bilgiler sunulacaktır.

Mezuniyet ve KPSS Şartları

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) alımları kapsamında, lisans ve ön lisans mezunlarından başvurular kabul edilecektir. Lisans mezunları için KPSS'den en az 60, ön lisans mezunları için ise en az 65 puan şartı konulmuştur. Lise mezunları ise bu dönemde POMEM alımlarına başvuru yapamayacaklar.

Polis Alımı Başvuru Zamanlaması

POMEM polis alımı başvurularının Aralık ayı sonunda başlaması öngörülüyor. Bu, adayların hazırlıklarını yapmaları ve başvuru süreci hakkında bilgi edinmeleri için yeterli bir zaman aralığı sağlıyor.

POMEM'e Kimler Başvurabilir: Başvuru Şartları

POMEM'e başvuru yapacak adaylarda aranan temel şartlar şunlardır

POMEM Giriş Yönetmeliğinde Güncelleme

2023 yılı için Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Giriş Sınavı'na başvuracak adaylar için önemli bir değişiklik yapılmıştır. Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde gerçekleştirilen bu güncelleme, adayların başvuru yapabilme şartlarındaki yaş sınırını etkilemektedir.

Yaş Sınırında Genişleme

Daha önce, POMEM Giriş Sınavı'na müracaat edebilmek için 01 Ocak 1994 ve sonrasında doğmuş olma şartı aranırken, bu şart 01 Ocak 1993 tarihi ve sonrasında doğmuş olanlar için de geçerli hale getirilmiştir. Bu değişiklik, daha geniş bir aday kitlesinin sınava katılma fırsatını yakalamasını sağlamaktadır.

30. Dönem POMEM Giriş Sınavı ve Yeni Yaş Şartı

POMEM Giriş Sınavı'nda uygulanan yaş şartı, 12 Mayıs 2023 tarihli ve 32188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle güncellenmiştir. Bu değişiklikle, "18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak" şartı, 01 Ocak 1993 ve sonrasında doğanlar için uygulanır hale gelmiştir.

Kimler Başvurabilir?

Bu değişiklikle, 01 Ocak 1993 tarihinden itibaren doğmuş olan ve diğer başvuru şartlarını da taşıyan adaylar, 30. Dönem POMEM Giriş Sınavına başvuru yapabileceklerdir. Bu, daha önce yaş sınırı nedeniyle başvuramayan birçok aday için yeni bir fırsat anlamına gelmektedir.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Araç alacaklar dikkat: 6 ay daha uzatıldı! İkinci el sıfır fiyatının üzerinde olmayacak
Yunanistan ile yeni dönem başlıyor! Başkan Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Yunanistan’a gidecek
İşçiye 35 bin TL kıdem tazminatı! Asgari ücret artacak: Memura zam gelecek I Tazminat yükselecek...
SON DAKİKA