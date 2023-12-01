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İŞKUR 111.853 yeni ilan listesi geldi! 1-25 Aralık hastanelere, okullara, kliniklere işçi alımı yapılacak! Bekçi, şoför, temizlikçi...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayanları bir araya getirerek birçok farklı alanda personel alımı ilanlarına devam ediyor. Kurum tarafından yayımlanan son duyuruya göre, KPSS'li ve KPSS'siz birçok branşta toplamda 111 bin 853 açık iş ilanı bulunuyor.

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Giriş Tarihi 01 Aralık 2023, 08:47 Güncelleme 01 Aralık 2023, 08:47
İŞKUR 111.853 yeni ilan listesi geldi! 1-25 Aralık hastanelere, okullara, kliniklere işçi alımı yapılacak! Bekçi, şoför, temizlikçi...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), geniş kapsamlı işçi alımı ilanıyla 111 bin 853 yeni istihdam olanağı sunuyor. İlkokul, ortaokul ve üniversite mezunları için ayrı ayrı düzenlenen personel alımlarında, başvuruların ilk adımı e-şubeye giriş yapmakla başlıyor.

Çeşitli kurum ve meslek alanlarında gerçekleştirilecek binlerce personel alımı yayında. İstenen branşa göre farklılık gösteren başvuru şartları ilanda adaylar ile buluşuyor. İlgili alımlara başvuruda bulunmak isteyen adaylar İŞKUR e-şube girişini tamamlıyor ve iş arayışını aktif hale getiriyor.

İŞKUR kayıt ve başvuru adımları şöyle:

• Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma bilgisini girin

• Çalışma yeri bilginizi girin.

• Meslek, öğrenim durumu bilgilerinizi girin.

• İşyeri seçin.

• Engelli veya vardiya gibi özel durum varsa seçimlerinizi yapın.

• İşyeri unvanını girin.

• Son olarak en altta sağda bulunan 'Ara' seçeneğine tıklayın.

Bu adımlarla size uygun güncel İŞKUR ilanlarını görüntüleyebilir ve tercihinize göre başvurularınızı hemen gerçekleştirebilirsiniz.

111 BİN 853 PERSONEL ALIMINDA BRANŞ VE KONTENJANLAR

İş arayanlar kendilerine uygun ilanı bulmak ve uygun branşa yerleşmek için açık ilanlar üzerinde araştırma yapıyor. İŞKUR'da isterseniz kişisel bilgilerinize göre ilan araması yapabiliyor isterseniz açık ilanlar içinden uygun işi seçebiliyorsunuz.

111 bini aşan personel alımında satış danışmanı, depo görevlisi, aşçı, büro memuru, temizlik ve güvenlik görevlisi gibi birçok alan bulunuyor. Bilinen ilanların yanı sıra seramik imal işçisi, pizza ustası, kümes bakım işçisi, kuyumcu-Altın ve Gümüş İşleme gibi branşlar da yer alıyor.

İşte iş ilanları:

Peki, nasıl başvurulur?

İşkur profili oluşturmak için izlenmesi gereken adımlar:

Online olarak İşkur profili oluşturmak için İşkur'un resmi internet sitesi olan iskur.gov.tr adresine giriş yapılması gerekmektedir.

Siteye giriş yapılmasının ardından sayfanın sol tarafında bulunan internet şubesi alanına tıklanması gerekmektedir.

Bu alan üzerinden İşkur E-Devlet şubesine tıklanması gerekmektedir. Bu alan üzerinden kayıt sayfası açılmaktadır.

Bu sayfa üzerinden sayfanın sol tarafında bulunan İş Arayan bölümüne tıklamak ve oradan da Üye Ol kısmına tıklamak gerekmektedir.

İş arayan için üyelik bilgilerini girdikten sonra sayfada yer alan üyelik sözleşmesini okumak ve kabul etmek gerekmektedir.

Daha sonra kimlik bilgileri doğru ve eksiksiz şekilde girilmelidir.

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