İŞKUR 111.853 yeni ilan listesi geldi! 1-25 Aralık hastanelere, okullara, kliniklere işçi alımı yapılacak! Bekçi, şoför, temizlikçi...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), geniş kapsamlı işçi alımı ilanıyla 111 bin 853 yeni istihdam olanağı sunuyor. İlkokul, ortaokul ve üniversite mezunları için ayrı ayrı düzenlenen personel alımlarında, başvuruların ilk adımı e-şubeye giriş yapmakla başlıyor.
Çeşitli kurum ve meslek alanlarında gerçekleştirilecek binlerce personel alımı yayında. İstenen branşa göre farklılık gösteren başvuru şartları ilanda adaylar ile buluşuyor. İlgili alımlara başvuruda bulunmak isteyen adaylar İŞKUR e-şube girişini tamamlıyor ve iş arayışını aktif hale getiriyor.
İŞKUR kayıt ve başvuru adımları şöyle:
• Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma bilgisini girin
• Çalışma yeri bilginizi girin.
• Meslek, öğrenim durumu bilgilerinizi girin.
• İşyeri seçin.
• Engelli veya vardiya gibi özel durum varsa seçimlerinizi yapın.
• İşyeri unvanını girin.
• Son olarak en altta sağda bulunan 'Ara' seçeneğine tıklayın.
Bu adımlarla size uygun güncel İŞKUR ilanlarını görüntüleyebilir ve tercihinize göre başvurularınızı hemen gerçekleştirebilirsiniz.