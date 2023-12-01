İŞKUR 111.853 yeni ilan listesi geldi! 1-25 Aralık hastanelere, okullara, kliniklere işçi alımı yapılacak! Bekçi, şoför, temizlikçi...

111 BİN 853 PERSONEL ALIMINDA BRANŞ VE KONTENJANLAR

İş arayanlar kendilerine uygun ilanı bulmak ve uygun branşa yerleşmek için açık ilanlar üzerinde araştırma yapıyor. İŞKUR'da isterseniz kişisel bilgilerinize göre ilan araması yapabiliyor isterseniz açık ilanlar içinden uygun işi seçebiliyorsunuz.

111 bini aşan personel alımında satış danışmanı, depo görevlisi, aşçı, büro memuru, temizlik ve güvenlik görevlisi gibi birçok alan bulunuyor. Bilinen ilanların yanı sıra seramik imal işçisi, pizza ustası, kümes bakım işçisi, kuyumcu-Altın ve Gümüş İşleme gibi branşlar da yer alıyor.