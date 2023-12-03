Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ERİŞİME AÇILDI: Kaymakamlık Adaylığı Giriş Sınavı soru ve cevapları!

Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 3 Aralık 2023 Pazar gnü saat 10.15'te başladı ve 165 dakika sürdü. 13.00'te sona eren sınavın sonuçları için aratırmalar yapılmaya başlandı. Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 3 Aralık 2023 Pazar gnü saat 10.15'te başladı ve 165 dakika sürdü. 13.00'te sona eren sınavın sonuçları için aratırmalar yapılmaya başlandı. Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın sonuçları henüz açıklanmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın sonuçları için duyuru yapılır yapılmaz haberimizde gelişmelere yer verilecektir.
KAYMAKAMLIK SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?
2023-Kaymakamlık sınavı, 7 il ve 9 sınav merkezindeki 47 binada 22 bin 15 adayın katılımıyla gerçekleştirildi.
Sınava ait temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.
Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.
Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 13 Aralık 2023 tarihinde saat 23.59'da sonlanacak.
2023-Kaymakamlık Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (%10) İÇİN TIKLAYINIZ