Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ERİŞİME AÇILDI: Kaymakamlık Adaylığı Giriş Sınavı soru ve cevapları!

Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 3 Aralık 2023 Pazar gnü saat 10.15'te başladı ve 165 dakika sürdü. 13.00'te sona eren sınavın sonuçları için aratırmalar yapılmaya başlandı. Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?