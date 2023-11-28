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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 368 adet sözleşmeli personel alımı: Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Temizlikçi, güvenlikçi...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 368 adet sözleşmeli personel alımı için başvuruları 23 Kasım 2023 Perşembe günü başlattı. Başvurular halen devam ediyor. Peki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 368 adet sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman bitecek, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? İşte yanıtı...

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Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 09:36 Güncelleme 28 Kasım 2023, 09:41
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 368 adet sözleşmeli personel alımı: Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Temizlikçi, güvenlikçi...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 368 adet sözleşmeli personel alımı başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları sıkça araştırılıyor.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 368 adet sözleşmeli personel alımı başvuruları 29 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 23:59:59'a kadar sürecek. İlanda, ''Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından, 18 Eylül 2022 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS Lisans), 9 Ekim 2022 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS Ön Lisans) ve 6 Kasım 2022 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS Ortaöğretim) sonuçlarına göre, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre 368 adet sözleşmeli personel alınacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

🔴Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı KPSS-2023/7 Tercih Kılavuzu için Tıklayınız

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Adaylar ÖSYM ais.osym.gov.tr sayfası üzerinden tercihlerini E-Devlet şifresi ile başvuruda bulunabilirsiniz.

🔴Başvuru Ekranı için Tıklayınız

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

👉Ortaöğretim mezunlarından 41 adet destek personeli (Temizlik görevlisi)

🔸ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI

👉Ön lisans mezunlarından 17 koruma ve güvenlik görevlisi ile 191 büro personeli

🔸ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI

👉Lisans mezunlarından 15 avukat, 85 mühendis ve 19 büro personeli

🔸LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI

ÖSYM TARAFINDAN YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI

Kılavuzda yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/program ile sözleşmeli personel pozisyonları için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli personel pozisyonuna yerleşememiş olacaktır.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kuruma postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARINA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri ilgili kurum tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.

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