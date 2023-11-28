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28 Kasım Sağlık Bakanlığı KURA CANLI İZLE Youtube! yhgm.saglik.gov.tr 216 engelli işçi alımı kura sonuçları il il isim isim nihai- yedek aday listesi

Sağlık Bakanlığı tarafından taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere gerçekleştirilen 216 engelli personel alımı için başvurular, 1-6 Kasım tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alındı. Başvuruların tamamlanmasının ardından, adaylar kura çekimi tarihi ve sonuçları için bekleyişe geçti. Peki, Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar nereden öğrenilir? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 07:58 Güncelleme 28 Kasım 2023, 08:00
28 Kasım Sağlık Bakanlığı KURA CANLI İZLE Youtube! yhgm.saglik.gov.tr 216 engelli işçi alımı kura sonuçları il il isim isim nihai- yedek aday listesi

Sağlık Bakanlığı 216 engelli personel alımı için kura çekimi 28 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. Kura çekimi, Sağlık Bakanlığı'nın Ankara'daki merkez binasında düzenlenecek ve noter huzurunda adil bir şekilde gerçekleştirilecek. İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 216 ENGELLİ PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 216 engelli personel alımı için kura çekilişi 28 Kasım Salı günü Ankara'da gerçekleştirilecek. Kura çekimi saat 09:00'da başlayacak.

CANLI İZLEME EKRANI PAYLAŞILDIĞINDA HABERİMİZE EKLENECEKTİR.

Kura çekiminin ardından asil ve yedek listenin https://yhgm.saglik.gov.tr adresi üzerinden adaylara duyurulması bekleniyor.

KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura sonuçları asil ve yedek liste Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞÇİ ALIMI YAPILACAK İLLER LİSTESİ

Sağlık Bakanlığı 216 engelli personel alımı kapsamında İstanbul 130, Denizli 1, Ardahan 1, Çanakkale 9, Kastamonu 4, Kilis 5, Mardin 7, Samsun 8, Sivas 1, Bilecek 1, Burdur 4, Erzurum 6, Gümüşhane 3, Hakkari 1, Hatay 8, Kars 3, Kırklareli 1, Kütahya 2, Malatya 9, Muğla 4, Sakarya 7, ve Sinop 1 engelli işçi alımı yapılacak.

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