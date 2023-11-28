Sağlık Bakanlığı 216 engelli personel alımı için kura çekimi 28 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. Kura çekimi, Sağlık Bakanlığı'nın Ankara'daki merkez binasında düzenlenecek ve noter huzurunda adil bir şekilde gerçekleştirilecek. İşte detaylar...