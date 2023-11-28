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Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı kura sonuçlarına nasıl bakılır? İŞÇİ SONUÇ: yhgm.saglik.gov.tr ASIL- YEDEK İSİM LİSTESİ!

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi hakkında araştırmalar yapılıyor. 216 engelli işçi alınacağının duyurulmasının akabinde kura çekiminin de 28 Kasım 2023 Ankara'da gerçekleştirileceği belirtildi. Saat 09.00'da başlayacak canlı kura çekilişi, 18.00'de bitecek. Peki Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlara nasıl bakılır? İşte sonuç sorgulama ekranı-isim listesi: Ardahan, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Denizli, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, İstanbul, Kars, Kastamonu...

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Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 08:43 Güncelleme 28 Kasım 2023, 08:44
Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı kura sonuçlarına nasıl bakılır? İŞÇİ SONUÇ: yhgm.saglik.gov.tr ASIL- YEDEK İSİM LİSTESİ!

Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı canlı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı kura sonuçlarına nasıl bakılır? soruları başvuru yapan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Sağlık Bakanlığı Taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 216 engelli personel alacak. Başvurular 01 - 06 Kasım 2023 tarihleri arasında alındı. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilen başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kura çekimine çevrildi. İşte kura çekimi hakkında tüm bilgiler...

SAĞLIK BAKANLIĞI 216 ENGELLİ PERSONEL ALIMI KURA TARİHİ VE SAATİ

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 28 Kasım 2023 Salı günü Ankara'da saat 09.00'da başlayacak. Çekiliş 18.00'de sona erecek.

İSİM LİSTESİ YAYIMLANDI MI, SONUÇLARA NASIL BAKILIR?

Sonuçlar henüz ilan edilmedi. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından Ardahan, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Denizli, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, İstanbul, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kilis, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Sakarya, Samsun, Sinop ve Sivas illerinde çalışmaya hak kazanacak adaylar beli olacak.

Kura sonuçları asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI ENGELLİ İŞÇİ ALIMI KONTENJANLARI

Ardahan (1), Çanakkale (9), Denizli (1), İstanbul (130), Kastamonu (4), Kilis (5), Mardin (7), Samsun (8), Sivas (1), Bilecik (1), Burdur (4), Erzurum (6), Gümüşhane (3), Hakkari (1), Hatay (8), Kars (3), Kırklareli (1), Kütahya (2), Malatya (9), Muğla (4), Sakarya (7), Sinop (1)

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