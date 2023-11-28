İŞKUR huzurevlerine işçi alımı başvuru şartları: 28-30 Kasım KPSS’li ve KPSS şartsız huzurevlerine işçi personel alımı başladı!

İŞKUR tarafından yapılan personel alım duyurusu, huzurevi sektöründe çalışmayı hedefleyen kişiler için önemli bir fırsat sunuyor. Belirlenen şartları karşılayan adayların bu imkanı değerlendirmeleri, kariyerlerinde yeni ve heyecan verici bir başlangıç olabilir. Bu personel alımı, huzurevi sektöründe istihdam edilmek isteyen adaylar için büyük bir kapı aralıyor. Adayların, İŞKUR'un belirlediği şartlara uygunlukları, bu alanda çalışmak için önemli bir adım atma şansı veriyor. İŞKUR'un bu duyurusu, sektöre ilgi duyan kişilerin dikkatini çekiyor ve onlara kariyerlerinde önemli bir fırsat sunuyor. İşte 28-30 Kasım KPSS'li ve KPSS şartsız huzurevlerine işçi personel alımı başvuru şartları