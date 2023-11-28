İŞKUR huzurevlerine işçi alımı başvuru şartları: 28-30 Kasım KPSS’li ve KPSS şartsız huzurevlerine işçi personel alımı başladı!

İŞKUR tarafından yapılan personel alım duyurusu, huzurevi sektöründe çalışmayı hedefleyen kişiler için önemli bir fırsat sunuyor. Belirlenen şartları karşılayan adayların bu imkanı değerlendirmeleri, kariyerlerinde yeni ve heyecan verici bir başlangıç olabilir. Bu personel alımı, huzurevi sektöründe istihdam edilmek isteyen adaylar için büyük bir kapı aralıyor. Adayların, İŞKUR'un belirlediği şartlara uygunlukları, bu alanda çalışmak için önemli bir adım atma şansı veriyor. İŞKUR'un bu duyurusu, sektöre ilgi duyan kişilerin dikkatini çekiyor ve onlara kariyerlerinde önemli bir fırsat sunuyor. İşte 28-30 Kasım KPSS'li ve KPSS şartsız huzurevlerine işçi personel alımı başvuru şartları
Kimler Başvuru Yapabilir?
Başvuru süreci için belirlenen genel şartlar şunlardır:
- Türk vatandaşı olmak,
- Kamu haklarından mahrum olmamak,
- Akıl sağlığının yerinde olması ve görevini sürekli yapmasına engel teşkil etmeyecek durumda olmak,
- Askerlikle ilişiği bulunmamak veya askerlik görevini tamamlamış olmak,
- Huzurevlerinde çalışmaya uygun olmak,
- Yaşlılarla iyi iletişim kurabilme yeteneğine sahip olmak.
Devlet Tarafından Yapılan Personel Alımları
Devlet huzurevlerine yönelik personel alımları, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleşiyor. İşte bazı öne çıkan ilanlar:
- Manisa
- Bursa Karacabey
- Bursa Yenişehir
- Kütahya
- Giresun
- Balıkesir
- İstanbul
Kadrolar
Açılan kadrolar çeşitlilik gösteriyor ve aralarında şunlar bulunuyor:
- Temizlik personeli,
- Yaşlı bakım teknisyeni,
- Engelli ve yaşlı bakım elemanı,
- Klinik destek elemanı,
- Hasta ve yaşlı bakımı elemanı,
- Aşçı yardımcısı.