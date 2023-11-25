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Meclis personel alımı başvuru şartları neler? TBMM 250 işçi alımı başvuruları başladı mı? Kura çekimi ne zaman yapılacak? Kadrolar...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), personel ihtiyacını gidermek amacıyla "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında, sürekli işçi statüsünde 250 personel alımı için başvuruları kabul etmeye başlamıştır. Bu alım sürecinde, adayların seçimi noter huzurunda yapılacak kura çekilişi ile gerçekleştirilecektir. Peki, TBMM 250 işçi alımı başvuruları başladı mı? TBMM personel alımı başvuru şartları neler? Kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 25 Kasım 2023, 09:59 Güncelleme 25 Kasım 2023, 09:59
Meclis personel alımı başvuru şartları neler? TBMM 250 işçi alımı başvuruları başladı mı? Kura çekimi ne zaman yapılacak? Kadrolar...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bünyesinde istihdam etmek üzere 250 işçi alımı için başvuruların başladığını duyurdu. İş arayan binlerce kişi için büyük bir fırsat olan bu alım için başvuru süreci 22 Kasım tarihinde başladı ve 27 Kasım'da sona erecek. Peki, TBMM 250 işçi alımı başvuruları başladı mı? TBMM personel alımı başvuru şartları neler? Kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

Mecliste sürekli işçi statüsünde istihdam edilecek 250 personel, noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek.

Meclisin personel ihtiyacını karşılamak üzere "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda sürekli işçi statüsünde 250 personel alımı yapılacak.

TBMM İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sürekli işçi kadrolarına müracaat etmek isteyen adayların başvuruları Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısından bugünden itibaren alınmaya başlanacak, başvuru süreci 27 Kasım'da sona erecek.

Personel alımına ilişkin detaylara Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ve TBMM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.



BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b. Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,

c. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

ç. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,



d. Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik durumu itibarıyla muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olmak,

e. Görevini yapmasına engel olabilecek devamlı vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak,

f. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

g. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

ğ. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

h. Bu ilanın ekinde yer alan tablodaki unvanlara ilişkin belirlenmiş olan başvuru özel şartlarını taşımak,

ı. Öğrenim şartlarında yer alan ilgili alan, bölüm ya da programdan son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak.

TBMM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Başvuruda bulunan adaylar için noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonunda istihdam edilecek kadro ve ünvan sayısı kadar asıl aday ve her bir kadro veya ünvan sayısının 4 katı yedek aday belirlenecek.

Kura çekimi 12 Aralık'ta yapılacak, personel alımında mülakat uygulanmayacak.

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