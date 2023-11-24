69 il için duyuru geldi! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 368 personel alımı ne zaman? Sözleşmeli personel alımı şartları neler? Başvuru ekranı...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere toplamda 368 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Bakanlık, alımlar için ortaokul, önlisans ve lisans mezunu adaylara kapılarını açacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere toplamda 368 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Bakanlık, alımlar için ortaokul, önlisans ve lisans mezunu adaylara kapılarını açacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ortaokul, önlisans ve lisans mezunlarından 69 ildeki teşkilatları için 368 adet sözleşmeli personel alımı yapacak. 2022 yılı KPSS sonuçlarına göre ortaöğretim mezunlarından 41 adet, önlisans mezunlarından 208 adet, lisans mezunlarından 119 adet personel alımı yapılacak.
BAŞVURU TARİHLERİ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı başvuruları ÖSYM aracılığıyla 23 Kasım 2023 Perşembe günü başlayıp 29 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 23:59:59'a kadar yapılacak.
BAŞVURULAR NEREDEN ALINACAK?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarına alınacak sözleşmeli personel pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.
HANGİ SINAVLAR GEÇERLİ OLACAK?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından, 18 Eylül 2022 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS Lisans), 9 Ekim 2022 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS Ön Lisans) ve 6 Kasım 2022 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS Ortaöğretim) sonuçlarına göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesindeki ihtiyaç duyulan birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre 368 adet sözleşmeli personel alınacak.
ORTAÖĞRETİM MEZUNU OLANLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ortaöğretim mezunlarından 6 Kasım 2022 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS Ortaöğretim) sonuçlarına göre 12 adeti merkez teşkilat, 29 adeti taşra teşkilatı olmak üzere 41 adet personel alımı yapacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı örtaöğretim mezunlarından 41 adet destek personeli (Temizlik görevlisi) alacak.
ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI
ÖNLİSANS MEZUNU OLANLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ön lisans mezunlarından 9 Ekim 2022 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS Ön Lisans) sonuçlarına göre taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 208 adet personel alımı yapacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ön lisans mezunlarından 17 koruma ve güvenlik görevlisi ile
191 büro personeli alacak.
ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI
LİSANS MEZUNU OLANLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ön lisans mezunlarından 18 Eylül 2022 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS Lisans) sonuçlarına göre 13 adeti merkez teşkilat, 106 adeti taşra teşkilatı olmak üzere 119 adet personel alımı yapacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı lisans mezunlarından 15 avukat, 85 mühendis ve 19 büro personeli alacak.