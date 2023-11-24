69 il için duyuru geldi! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 368 personel alımı ne zaman? Sözleşmeli personel alımı şartları neler? Başvuru ekranı...

BAŞVURULAR NEREDEN ALINACAK? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarına alınacak sözleşmeli personel pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. HANGİ SINAVLAR GEÇERLİ OLACAK? Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından, 18 Eylül 2022 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS Lisans), 9 Ekim 2022 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS Ön Lisans) ve 6 Kasım 2022 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS Ortaöğretim) sonuçlarına göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesindeki ihtiyaç duyulan birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre 368 adet sözleşmeli personel alınacak.

ORTAÖĞRETİM MEZUNU OLANLAR Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ortaöğretim mezunlarından 6 Kasım 2022 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS Ortaöğretim) sonuçlarına göre 12 adeti merkez teşkilat, 29 adeti taşra teşkilatı olmak üzere 41 adet personel alımı yapacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı örtaöğretim mezunlarından 41 adet destek personeli (Temizlik görevlisi) alacak.

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI ÖNLİSANS MEZUNU OLANLAR Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ön lisans mezunlarından 9 Ekim 2022 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS Ön Lisans) sonuçlarına göre taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 208 adet personel alımı yapacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ön lisans mezunlarından 17 koruma ve güvenlik görevlisi ile

191 büro personeli alacak.

ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI LİSANS MEZUNU OLANLAR Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ön lisans mezunlarından 18 Eylül 2022 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS Lisans) sonuçlarına göre 13 adeti merkez teşkilat, 106 adeti taşra teşkilatı olmak üzere 119 adet personel alımı yapacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı lisans mezunlarından 15 avukat, 85 mühendis ve 19 büro personeli alacak.