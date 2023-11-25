Uzman Öğretmenlik kaç puanla kazanılır? Uzman Öğretmenlik sınav sonuç ekranı (odsgm.meb.gov.tr) | e-Devlet ile sonuçlar nereden öğrenilir?

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için Milli Eğitim Bakanlığı personeli, özel öğretim kurumları ve MEB dışından 58 bin 965 aday uzman öğretmenlik, 3 bin 921 aday ise başöğretmenlik unvanı için başvuru yaptı.

Sınav soru ve cevapları da http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden erişime açıldı.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SORU VE CEVAP ANAHTARI