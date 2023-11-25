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Uzman Öğretmenlik kaç puanla kazanılır? Uzman Öğretmenlik sınav sonuç ekranı (odsgm.meb.gov.tr) | e-Devlet ile sonuçlar nereden öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen Uzman Öğretmenlik Sınavı'nın sonuçları, şu anda büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu sınavı başarıyla tamamlayan adaylar, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanlarına hak kazanacaklar. MEB'in düzenlediği Uzman Öğretmenlik Sınavı, öğretmenler için önemli bir kariyer adımı olarak görülüyor. Bu sınav, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini teşvik ediyor ve onlara uzmanlık alanlarında daha ileri bir unvan elde etme fırsatı sunuyor. Sınav sonuçlarının açıklanması, adayların uzman öğretmen veya başöğretmen unvanlarına ulaşma yolunda attıkları önemli bir adım olacak. İşte bu sonuçlar hakkında merak edilen detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Kasım 2023, 09:53 Güncelleme 25 Kasım 2023, 09:53
Uzman Öğretmenlik kaç puanla kazanılır? Uzman Öğretmenlik sınav sonuç ekranı odsgm.meb.gov.tr | e-Devlet ile sonuçlar nereden öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Uzman Öğretmenlik Sınavı'nın sonuçları merak ediliyor. Adaylar sonuçları MEBBİS üzerinden veya meb.gov.tr üzerinden öğrenebilecek. İşte detaylar...

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Kariyer Basamakları Uzman öğretmenlik sınavı 19 Kasım günü düzenlendi.

Sınavların ardından itiraz süreci olacağından sınav sonuçları aynı gün açıklanmayacak.

Adaylar sınav soruları veya cevap anahtarına ilişkin itirazlarını cevap anahtarının yayınlanmasının ardından en geç 3 takvim günü içerisinde yapacak.

Bakanlık tarafından paylaşılan takvime göre uzman öğretmenlik sınav sonuçları 24 Kasım cuma günü açıklanacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Uzman öğretmenlik sınav sonuçlarını sorgulayabilmek için adayların iki alternatif yöntemi bulunacak.

Sınav sonuçları meb.gov.tr adresinden veya odsgm.meb.gov.tr adresinden görüntülenebilecek.

Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle beraber sınav sonuç ekranına ulaşacak.

Sınav sonuç ekranında adayların uzman öğretmenlik sınavından doğru-yanlış cevapları ve toplam puanı ekranda yer alacak.

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UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için Milli Eğitim Bakanlığı personeli, özel öğretim kurumları ve MEB dışından 58 bin 965 aday uzman öğretmenlik, 3 bin 921 aday ise başöğretmenlik unvanı için başvuru yaptı.

Sınav soru ve cevapları da http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden erişime açıldı.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SORU VE CEVAP ANAHTARI

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