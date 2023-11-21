GİB BAŞVURU EKRANI: sinav.gib.gov.tr! 2 bin Gelir İdaresi Uzmanı alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Online Sınav Sistemi

''2 bin Gelir İdaresi Uzmanı alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?'' soruları Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) personel alımlarının başladığını duyurmasının ardından sıkça araştırılmaya başlandı. 2023 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı 2 bin Gelir İdaresi Uzmanı alımı için başvurular 21 - 30 Kasım tarihleri arasında alınacak. Başvurular ile ilgili tüm detaylar belli oldu. İşte başvuru ekranı ve şartlar...