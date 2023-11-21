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GİB BAŞVURU EKRANI: sinav.gib.gov.tr! 2 bin Gelir İdaresi Uzmanı alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Online Sınav Sistemi

Gelir İdaresi Başkanlığı 2 bin Gelir İdaresi Uzmanı alımı için başvurular başladı. Adaylar http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle başvuru yapabilecek. İşte GİB 2 bin Gelir İdaresi Uzmanı alımı başvuru ekranı ve başvuru şartları...

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 13:57 Güncelleme 21 Kasım 2023, 13:59
GİB BAŞVURU EKRANI: sinav.gib.gov.tr! 2 bin Gelir İdaresi Uzmanı alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Online Sınav Sistemi

''2 bin Gelir İdaresi Uzmanı alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?'' soruları Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) personel alımlarının başladığını duyurmasının ardından sıkça araştırılmaya başlandı. 2023 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı 2 bin Gelir İdaresi Uzmanı alımı için başvurular 21 - 30 Kasım tarihleri arasında alınacak. Başvurular ile ilgili tüm detaylar belli oldu. İşte başvuru ekranı ve şartlar...

2023 GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

GİB 2 bin Gelir İdaresi Uzmanı alımı için başvurular 21 Kasım 2023 Salı günü başlayıp 30 Kasım 2023 Perşembe günü saat 17.00'de sona erecek.

GİB GELİR İDARESİ UZMANI ALIMI SINAVI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

2 bin Gelir İdaresi Uzmanı alımı için başvurular http://sinav.gib.gov.tr adresinden alınacak. Adaylar "Online Sınav Sistemi"ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle başvuru yapabilecek.

Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır. Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

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GİB GELİR UZMAN YARDIMCISI SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

GİB 2 bin Gelir İdaresi Uzmanı alımı için giriş sınavının yazılı bölümü 16 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacak.

Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız internet sitesinde (www.gib.gov.tr) ilan edilecek.

GİB PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
  • En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,
  • 01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),
  • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,
  • ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSS (A) P48 türünden 65 ve üzeri puan almış olmak,
  • Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

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