PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

EGM 10 bin 102 polis alımı başvurular ne zaman, şartları neler? EGM 10 BİN 102 personel alımı branş kadro dağılımı ve kontenjanlar

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) 10 bin 102 personel için kadro ihdas edildiğine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre EGM Merkez teşkilatı için ihdas edilen kadrolara 3 ve 9 derece arası polis memuru için 500 kişilik kontenjan ayrıldı. Taşra teşkilatı için ise ve 9'uncu derece polis memurluğu için 9 bin 500 kadro ihdası yapıldı. Peki EGM 10 BİN 102 personel alımı başvurular ne zaman, şartları neler? İşte EGM 10 BİN 102 alım branş kadro dağılımı ve kontenjanlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 09:43 Güncelleme 21 Kasım 2023, 10:01
EGM 10 bin 102 polis alımı başvurular ne zaman, şartları neler? EGM 10 BİN 102 personel alımı branş kadro dağılımı ve kontenjanlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımlarını bekleyenlere güzel haber geldi. EGM'ye 10 bin 102 personel alımı için kadro ihdas edildi. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte ''EGM 10 bin 102 personel alımı başvurular ne zaman, şartları neler? '' soruları sıkça araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

EGM'YE 10 BİN 102 KADRO İHDAS EDİLDİ!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Merkez teşkilatı için ihdas edilen kadrolara 3 ve 9 derece arası polis memuru için 500 kişilik kontenjan ayrıldı.

Taşra teşkilatı için ise 1'inci derece Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü için 1 adet, 1'inci derece Moral Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılığı için 1 adet, 3 ve 9'uncu derece polis memurluğu için 9 bin 500 kadro ihdası yapıldı.

Ayrıca, merkez teşkilatta görevlendirilmek üzere 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü ataması yapılacak.

Ancak polis alımı başvuru süreci ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı. Gelişmeler oldukça Takvim.com.tr'de yer alacaktır.

POMEM BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

POMEM polis alımı başvuruları http://www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştiriliyor.

Ancak henüz POMEM başvuru kılavuzu yayımlanmadı. Konu ile ilgili yeni bir gelişme olduğunda haberimizde yer verilecektir.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den 50+1 açıklaması... Başkan Erdoğan’a tam destek: Aksayan yönler düzeltilir
CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 46. gün! Hamas’tan ateşkes mesajı geldi: İşgalcinin hedefi yine okullar ve hastaneler
İmamoğlu’ndan lüks otel köşelerinde 81 il başkanıyla korsan toplantı! Bütçe İBB’den mi? Özgür Özel sinirlendi genel merkezde kriz var
SON DAKİKA