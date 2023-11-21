EGM 10 bin 102 polis alımı başvurular ne zaman, şartları neler? EGM 10 BİN 102 personel alımı branş kadro dağılımı ve kontenjanlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımlarını bekleyenlere güzel haber geldi. EGM 'ye 10 bin 102 personel alımı için kadro ihdas edildi. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte ''EGM 10 bin 102 personel alımı başvurular ne zaman, şartları neler? '' soruları sıkça araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

EGM'YE 10 BİN 102 KADRO İHDAS EDİLDİ!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Merkez teşkilatı için ihdas edilen kadrolara 3 ve 9 derece arası polis memuru için 500 kişilik kontenjan ayrıldı.

Taşra teşkilatı için ise 1'inci derece Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü için 1 adet, 1'inci derece Moral Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılığı için 1 adet, 3 ve 9'uncu derece polis memurluğu için 9 bin 500 kadro ihdası yapıldı.