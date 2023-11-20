Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı ne zaman? İŞKUR Kıyı Emniyeti 95 personel alımı kadroları neler? Başvuru şartları, sınav tarihleri...

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü resmi web sitesi üzerinden yayımlanan ilan detaylarını inceleyebilir ve başvuru şartlarına uygun olarak başvurularını gerçekleştirebilirler. Peki, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı ne zaman? Kıyı Emniyeti 95 personel alımı kadroları neler? İşte detaylar...
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, ikinci kaptan, mühendis, ikinci mühendis, deniz trafik operatörü, avukat, büro personeli, gözcü-muhabereci, elektrik zabiti, tekniker, gemici, yağcı alımı olmak üzere toplam 95 adet personel alımı yapacak.
Kurumun, Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, söz konusu personel "daimi işçi" statüsünde alınacak. Bu kapsamda, ikinci kaptan, mühendis, ikinci mühendis, deniz trafik operatörü, avukat, büro personeli, gözcü-muhabereci, elektrik zabiti, tekniker, gemici, yağcı alımı gerçekleştirilecek.