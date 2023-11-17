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105. DÖNEM ÖGG SONUÇ EKRANI | 17 Kasım EGM Özel Güvenlik sınav sonuçları nereden öğrenilir? ÖGG sınavını kazandıktan sonra yapılacak işlemler neler?

Ülkemizde özel güvenlik görevlisi olmak isteyen binlerce aday, Ekim ayında gerçekleştirilen Özel Güvenlik 105. Temel Eğitim ve 81. Yenileme Eğitimi sınav sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen bu sınav, özel güvenlik sektörüne katılmak isteyen bireyler için önemli bir adımdır. Peki, 105. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 17 Kasım 2023, 06:35 Güncelleme 17 Kasım 2023, 06:59
105. DÖNEM ÖGG SONUÇ EKRANI | 17 Kasım EGM Özel Güvenlik sınav sonuçları nereden öğrenilir? ÖGG sınavını kazandıktan sonra yapılacak işlemler neler?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), özel güvenlik sektörüne katılmak isteyen adayların uzun süredir beklediği Özel Güvenlik 105. Temel Eğitim ve 81. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları merakla bekleniyor. Peki, Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında detaylar...

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Sınav sonuçları 17 Kasım cuma günü açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sayfasında bulunan Özel Güvenlik Sınav soruları bölümünden görüntüleyebilecek.

ÖGG SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DEĞERLENDİRMELER NASIL YAPILACAK?

Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak. Değerlendirmeher bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak.

ÖGG SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklar.

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