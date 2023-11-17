105. DÖNEM ÖGG SONUÇ EKRANI | 17 Kasım EGM Özel Güvenlik sınav sonuçları nereden öğrenilir? ÖGG sınavını kazandıktan sonra yapılacak işlemler neler?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), özel güvenlik sektörüne katılmak isteyen adayların uzun süredir beklediği Özel Güvenlik 105. Temel Eğitim ve 81. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları merakla bekleniyor. Peki, Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında detaylar...

DEĞERLENDİRMELER NASIL YAPILACAK?



Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak. Değerlendirmeher bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak.