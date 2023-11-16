SGK Müfettiş Yardımcısı alımı ne zaman, başvurular başladı mı? SGK işçi alımı yazılı sınavları ne zaman? Şartlar ve kontenjanlar...

işletme, iktisadî ve idarî bilimler, tıp, diş hekimliği, eczacılık fakültelerinden veya sosyal

- En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat,

KPSSP48 puan türünden seksen (80) ve üzerinde puan almak,

- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında;

mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya

- Yazılı sınava müracaat eden (atama yapılacak kadro sayısının en fazla 5 katına kadar olan)

adaylar içerisinde en yüksek puanlı 125 kişi içerisinde bulunmak (2022 ve 2023 KPSS'de

bahsedilen puan türü birlikte değerlendirilecek olup son sıradaki adaya eşit puan alan

adayların tümü sınava çağırılacaktır), şartları aranır.

- Adayların; müfettişlik karakter, çalışma anlayışı ve etik kurallarına haiz bulunması, sağlık

durumunun yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarında

seyahat etmeye elverişli olması gerekir.