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SGK Müfettiş Yardımcısı alımı ne zaman, başvurular başladı mı? SGK işçi alımı yazılı sınavları ne zaman? Şartlar ve kontenjanlar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde istihdam edilmek üzere 25 müfettiş yardımcısı alımı yapacak. Bakan Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, alımların KPSS puanı esas alınarak gerçekleştirileceğini belirtti. Peki, SGK Müfettiş Yardımcısı alımı ne zaman, başvurular başladı mı? SGK işçi alımı sınavları ne zaman yapılacak? Şartlar ve kontenjanlar nasıl? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 09:22 Güncelleme 16 Kasım 2023, 09:22
SGK Müfettiş Yardımcısı alımı ne zaman, başvurular başladı mı? SGK işçi alımı yazılı sınavları ne zaman? Şartlar ve kontenjanlar...

Adayların başvuru yapabilmeleri için 2022-2023 yıllarında düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının değerlendirileceği duyuruldu. Başvuru şartları arasında KPSS sınavından alınan puanın önemli bir kriter olduğu vurgulandı. Ankara'da gerçekleştirilecek yazılı sınavlar, alım yapılacak personellerin belirlenmesinde etkili olacak. Başvuruların olumlu değerlendirilmesi halinde adaylar, belirlenen tarihlerde sınavlara katılma hakkı elde edecekler.

BAKAN IŞIKHAN DUYURDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "KPSS puanı baz alınarak Sosyal Güvenlik Kurumumuza 25 müfettiş yardımcısı personel alımı gerçekleştiriyoruz" dedi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sosyal Güvenlik Kurumu'na KPSS puanı baz alınarak 25 müfettiş yardımcısı alınacağını belirtti. Bakan Işıkhan şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuza, KPSS puanı baz alınarak 25 Müfettiş Yardımcısı personel alımı gerçekleştiriyoruz. Yazılı sınav başvuru tarihi; 27 Kasım-8 Aralık, yazılı sınav tarihi, 10-11 Şubat. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum"

SGK KPSS PUAN ŞARTLI 25 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK!

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 25 Müfettiş Yardımcısı alımı için ilan yayınladı.

Başvurular; e-Devlet kapısı üzerinde Sosyal Güvenlik Kurumu/Kariyer Kapısı - Kamu İşe
Alım veya Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 27.11.2023-
08.12.2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanacak adayların tespiti, başvuran adayların KPSS başarı
puan sıralamasına göre yapılır.

Yazılı Giriş Sınavına Katılım: Başvurusu kabul edilen ve yazılı giriş sınavına katılım
hakkı kazananların listesi Kurumun internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) ve Kariyer Kapısı
platformunda yayımlanacaktır. Ayrıca adayın adresine tebligat gönderilmeyecektir.

SGK MÜFETTİŞ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılabilmek

için;

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri taşımak

- Sınavın yapıldığı 2024 yılının Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını

doldurmamış olmak,

- En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat,

işletme, iktisadî ve idarî bilimler, tıp, diş hekimliği, eczacılık fakültelerinden veya sosyal

hizmetler, sağlık idaresi veya sağlık yönetimi, matematik, istatistik, aktüerya, bankacılık,

sigortacılık, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik

mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya

da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim

kurumlarından mezun olmak,

- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında;

KPSSP48 puan türünden seksen (80) ve üzerinde puan almak,

- Yazılı sınava müracaat eden (atama yapılacak kadro sayısının en fazla 5 katına kadar olan)

adaylar içerisinde en yüksek puanlı 125 kişi içerisinde bulunmak (2022 ve 2023 KPSS'de

bahsedilen puan türü birlikte değerlendirilecek olup son sıradaki adaya eşit puan alan

adayların tümü sınava çağırılacaktır), şartları aranır.

- Adayların; müfettişlik karakter, çalışma anlayışı ve etik kurallarına haiz bulunması, sağlık

durumunun yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarında

seyahat etmeye elverişli olması gerekir.

SGK MÜFETTİŞ YARDIMCISI SINAVLARI NE ZAMAN?

Sınava girme hakkı kazananlar; T.C. Kimlik Belgesi ve sistem üzerinden alacağı Sınav
Giriş Belgesi ile sınava katılabilecektir. Sınava ancak bu belgelerin gösterilmesi suretiyle
girilebilir

Yazılı sınavlar, " Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA" adresinde yapılacak.

Yazılı Sınav Tarihi: 10.02.2024 (Cumartesi) ve 11.02.2024 (Pazar)

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