SGK Müfettiş Yardımcısı alımı ne zaman, başvurular başladı mı? SGK işçi alımı yazılı sınavları ne zaman? Şartlar ve kontenjanlar...

SGK MÜFETTİŞ ALIMI ŞARTLARI NELER?
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılabilmek
için;
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri taşımak
- Sınavın yapıldığı 2024 yılının Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını
doldurmamış olmak,
- En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat,
işletme, iktisadî ve idarî bilimler, tıp, diş hekimliği, eczacılık fakültelerinden veya sosyal
hizmetler, sağlık idaresi veya sağlık yönetimi, matematik, istatistik, aktüerya, bankacılık,
sigortacılık, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik
mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya
da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim
kurumlarından mezun olmak,
- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında;
KPSSP48 puan türünden seksen (80) ve üzerinde puan almak,
- Yazılı sınava müracaat eden (atama yapılacak kadro sayısının en fazla 5 katına kadar olan)
adaylar içerisinde en yüksek puanlı 125 kişi içerisinde bulunmak (2022 ve 2023 KPSS'de
bahsedilen puan türü birlikte değerlendirilecek olup son sıradaki adaya eşit puan alan
adayların tümü sınava çağırılacaktır), şartları aranır.
- Adayların; müfettişlik karakter, çalışma anlayışı ve etik kurallarına haiz bulunması, sağlık
durumunun yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarında
seyahat etmeye elverişli olması gerekir.
SGK MÜFETTİŞ YARDIMCISI SINAVLARI NE ZAMAN?
Sınava girme hakkı kazananlar; T.C. Kimlik Belgesi ve sistem üzerinden alacağı Sınav
Giriş Belgesi ile sınava katılabilecektir. Sınava ancak bu belgelerin gösterilmesi suretiyle
girilebilir
Yazılı sınavlar, " Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA" adresinde yapılacak.
Yazılı Sınav Tarihi: 10.02.2024 (Cumartesi) ve 11.02.2024 (Pazar)