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Yeni öğretmen ataması ne zaman 2023-2024? MEB öğretmen ataması kontenjanları ve branşları açıklandı mı? Atama takvimi!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 öğretmen atama sürecine dair detayları açıklamaya devam ediyor. Öğretmen adayları, atama takvimi, branş dağılımı ve mülakat konularında merakla bekledikleri bilgileri internet üzerinden araştırıyor. İşte, bu konuda yapılan resmi açıklamalara ve Bakan Tekin'in değerlendirmelerine dair güncel bilgiler...

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Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 06:05 Güncelleme 16 Kasım 2023, 06:07
Yeni öğretmen ataması ne zaman 2023-2024? MEB öğretmen ataması kontenjanları ve branşları açıklandı mı? Atama takvimi!

Yeni yıla sayılı günler kala, öğretmen adayları arasında heyecan dorukta. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in daha önce yaptığı açıklamalarla öğretmen atamalarıyla ilgili merakın artmasına neden oldu. Son olarak yapılan açıklamalar, adaylarına umut verirken, beklenen takvimle ilgili detaylar da netlik kazanmaya başladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmen ataması mutlaka olacak. Bütçenin genel kuruldan geçmesini bekliyoruz. Bütçede kamuya alınacak personel sayısı bakanlıklar arasında dağılıyor. Biz de adımıza düşen kontenjanı nasıl değerlendireceğimizi ondan sonra belirleyeceğiz" dedi.

Tekin, öğretmenler için bir akademi hazırlığı içinde olduklarını da söyledi. Öğretmenlerin ikramiye talepleriyle ilgili sorular üzerine de Tekin, "Böyle bir şey olursa zaten Cumhurbaşkanımız ve Maliye Bakanımız duyurur. Öğretmen arkadaşlarımızın özlük haklarıyla ilgili bütçe sınırları çerçevesinde yapabileceğimiz her şeyi yapmaya çaba sarf ediyoruz" cevabını verdi.

BAKAN TEKİN'İN KABİNE SONRASI AÇIKLAMALARI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kasım ayı başında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.



Bakan Tekin öğretmen atamaları sorusuna şu ifadelerle yanıt vermişti: "Mümkün olduğu kadar fazla sayıda atama yaparak öğretmen adaylarını eğitim ailemize katmak istiyoruz. Ama takdir edersiniz ki atamalar tek başımıza alacağımız bir kararla olmuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımızla birlikte bütçe olanakları çerçevesinde, ihtiyaç duyduğumuz alanlarda ve sayıda öğretmen ataması yapmayı planlıyoruz inşallah."

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