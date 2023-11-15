Yeni öğretmen ataması ne zaman 2023-2024? MEB öğretmen ataması kontenjanları ve branşları açıklandı mı? Atama takvimi!

Yeni yıla sayılı günler kala, öğretmen adayları arasında heyecan dorukta. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 'in daha önce yaptığı açıklamalarla öğretmen atamalarıyla ilgili merakın artmasına neden oldu. Son olarak yapılan açıklamalar, adaylarına umut verirken, beklenen takvimle ilgili detaylar da netlik kazanmaya başladı.

Tekin, öğretmenler için bir akademi hazırlığı içinde olduklarını da söyledi. Öğretmenlerin ikramiye talepleriyle ilgili sorular üzerine de Tekin, "Böyle bir şey olursa zaten Cumhurbaşkanımız ve Maliye Bakanımız duyurur. Öğretmen arkadaşlarımızın özlük haklarıyla ilgili bütçe sınırları çerçevesinde yapabileceğimiz her şeyi yapmaya çaba sarf ediyoruz" cevabını verdi.