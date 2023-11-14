Darphane ortaöğretim mezunu işçi alacak! Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları neler, nasıl yapılır?

'' Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları neler, nasıl yapılır?'' soruları Darphane en az ortaöğretim mezunu işçi alımı yapacağını duyurumasının ardından sıkça araştırılmaya başlandı. Gece ve gündüz, iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmayanlar başvuru yapabilecek. İşte Darphane personel alımı hakkında tüm merak edilenler...

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 50 işçi alımı için başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 13.11.2023 - 17.11.2023 tarihleri arasında alacak.

DARPHANE İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

• Herhangi bir ortaöğretim, önlisans, lisans ve lisansüstü mezunu olup 5188 sayılı Kanun gereği silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak (Son başvuru tarihi itibariyle en az 6 (altı) ay geçerlik süresi olan)

• Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile ilgili engeli bulunmamak, sağlık durumunu Sağlık Kurulu Raporu (Heyet) ile belgelemek.

• Gece ve gündüz, iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak, çalışmayı kabul etmek.