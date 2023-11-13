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ÖBA KASIM SEMİNERİ GİRİŞ EKRANI: oba.gov.tr Seminer videoları nereden izlenecek? Online öğretmen semineri çalışma programı

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen seminerlerinin 13-17 Kasım tarihleri arasında uygulanacağını duyurdu. ÖBA üzerinden yapılan açıklamada ''Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin Kasım 2023 Mesleki Çalışmaları, 13 Kasım 2023 Pazartesi günü başlayıp 19 Kasım 2023 Pazar günü saat 23.59’da sona erecektir.'' dendi. Peki Seminer videoları nereden izlenecek? İşte ÖBA Kasım semineri giriş ekranı: oba.gov.tr...

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Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 15:27 Güncelleme 13 Kasım 2023, 15:28
ÖBA KASIM SEMİNERİ GİRİŞ EKRANI: oba.gov.tr Seminer videoları nereden izlenecek? Online öğretmen semineri çalışma programı

MEB öğretmenler seminerleri 13-17 Kasım tarihleri arasında Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden düzenlenecek. Seminerler 13 Kasım Pazartesi günü saat 09.30'da başlayacak, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü devam edecek. Peki Seminer videoları nereden izlenecek? İşte tüm detaylar...

MEB ONLİNE ÖĞRETMEN SEMİNERİ ÇALIŞMA PROGRAMI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki çalışma programının detaylarını açıkladı. Birinci dönem seminerleri online (çevrimiçi) yapılırken ikinci dönem uygulanacak Nisan seminerleri ise yüz yüze olacak. ''MEB Birim Amirlerinin Öğretmen Bilgilendirme Semineri" eğitiminin tamamlanmış olması için içerikte 6(altı) videonun tamamının izlenmesi gerekmektedir.'' denildi.

ÖĞRETMEN SEMİNERİ GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

MEB'in yaptığı açıklamada "Söz konusu canlı sunumlar dışında tüm öğretmenlerimiz/okul kurum yöneticilerinin düzenleyeceği çalışma takvimi doğrultusunda ara tatile kadar olan çalışmaları değerlendirmek ve sonrasında yapılacak çalışmaları planlamak için mesleki eğitim faaliyetleri sürdürülecektir" ifadeleri yer aldı.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİNDE HANGİ SUNUMLAR YAPILACAK?

MEB'in yayımladığı 2023 yılı Kasım dönemi mesleki çalışmalar konulu yazıda yapılacak sunumlarda yer aldı.

Buna göre Haftalık ders çizelgesi ve çoklu dil modeli, Eğitimde psikolojik hizmet, Ortaöğretim Politikaları, Yazılı ve uygulamalı sınavlar, Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalkınmada Rolü, Eğitimde Teknoloji Kullanımı, E-Yaygın Kapsamında Yürütülen Çalışmalar, MEB Personel Politikaları, Öğretmenlere Yönelik Hizmetler, Temel Eğitim ve Ortaöğretim Kurumlarında Din Eğitimi ve Öğretimi, Okul Temelli Mesleki Gelişim konulu sunumlar olacak.

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