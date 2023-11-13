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Sınavsız, mülakatsız 18-56 yaş arası çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuru şartları açıklandı! 13-30 Kasım İŞKUR bekçi alımı start aldı!

İŞKUR tarafından yayımlanan bekçi alım ilanlarına başvuracak adayların yerine getirmeleri gereken bazı genel ve özel şartlar bulunmaktadır. Genel şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, genellikle 18 ile 56 yaş arasında olma, en az ilkokul mezunu olma, adli sicil kaydının temiz olması, güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç alma, vardiyalı ve sürekli ayakta çalışmaya uygun olma, emekli ya da yaşlılık aylığı alıyor olmama ve sağlık sorunlarının görev yapmaya engel olmaması gerekiyor. Özel şartlar ise ilana göre değişkenlik gösterir. İşte Sınavsız, mülakatsız 18-56 yaş arası çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuru şartları...

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Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 11:12 Güncelleme 13 Kasım 2023, 11:12
Sınavsız, mülakatsız 18-56 yaş arası çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuru şartları açıklandı! 13-30 Kasım İŞKUR bekçi alımı start aldı!

İŞKUR aracılığıyla yayınlanan bekçi alım ilanları, iş arayanlar için cazip bir imkan olarak öne çıkıyor. Bu ilanlar, özellikle Çarşı ve Mahalle Bekçisi pozisyonları için yoğun ilgi görüyor. KPSS gerektirmeyen ve mülakat süreci olmayan bu alımlar, pek çok kişinin dikkatini çekmekte. İşte bu fırsattan yararlanmak isteyen adaylar için başvuru koşulları ve ilgili detaylar.

KPSS Şartı Var mı?

Şu an için bekçi alımları özel sektör üzerinden yapıldığı için KPSS şartı bulunmuyor. Kamu kurumları için yapılan bazı ilanlarda KPSS puan şartı aranabiliyor. Ancak özel sektör üzerinden yapılan alımlarda KPSS puanı veya ayrı bir mülakat süreci gerekmiyor.

Bekçi alım ilanları, birçok kişi için önemli bir istihdam fırsatı sunmaktadır. İŞKUR üzerinden yapılan bu alımlar, adayların dikkatli bir şekilde başvuruda bulunmalarını ve süreci yakından takip etmelerini gerektirir. Genel ve özel şartlar, eğitim ve fiziksel yeterlilikler, güvenlik soruşturması ve sağlık kontrolleri, mülakat süreci gibi aşamalar, bu süreçte önem taşıyan detaylardır. Adayların, bu süreçte gösterdikleri özen ve hazırlık, başarı şanslarını artırabilir.

Başvurular Nasıl ve Ne Zaman Yapılacak?

İŞKUR üzerinden bekçi alımı için yapılan başvuruların son tarihleri ilana göre değişiklik gösteriyor. Genellikle adayların ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 1 hafta içerisinde başvuruda bulunmaları gerekiyor. Farklı ilanlar için başvuru süreleri değişebilir. İlanların son başvuru tarihlerini İŞKUR'un açık iş ilanları sayfasından kontrol edebilirsiniz.

İŞKUR bekçi alımı başvuru ilanları için tıklayınız

Bekçi alım sürecinde, adayların dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. İlk olarak, başvuruların doğru ve eksiksiz bir şekilde yapılması gerekiyor. İkincisi, İŞKUR üzerinden yapılan başvurularda kişisel bilgilerin güncel ve doğru olması büyük önem taşıyor. Üçüncüsü, ilanlarda belirtilen tarih ve şartlara uygun hareket edilmesi, başvuru sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için kritik.

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