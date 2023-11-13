Sınavsız, mülakatsız 18-56 yaş arası çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuru şartları açıklandı! 13-30 Kasım İŞKUR bekçi alımı start aldı!

İŞKUR aracılığıyla yayınlanan bekçi alım ilanları, iş arayanlar için cazip bir imkan olarak öne çıkıyor. Bu ilanlar, özellikle Çarşı ve Mahalle Bekçisi pozisyonları için yoğun ilgi görüyor. KPSS gerektirmeyen ve mülakat süreci olmayan bu alımlar, pek çok kişinin dikkatini çekmekte. İşte bu fırsattan yararlanmak isteyen adaylar için başvuru koşulları ve ilgili detaylar.

KPSS Şartı Var mı? Şu an için bekçi alımları özel sektör üzerinden yapıldığı için KPSS şartı bulunmuyor. Kamu kurumları için yapılan bazı ilanlarda KPSS puan şartı aranabiliyor. Ancak özel sektör üzerinden yapılan alımlarda KPSS puanı veya ayrı bir mülakat süreci gerekmiyor.