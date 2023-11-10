Ziraat Bankası personel alımı sınavı ne zaman? Ziraat Bankası sınav giriş belgesi nasıl alınır? ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr

''Ziraat Bankası personel alımı sınavı ne zaman? Ziraat Bankası sınav giriş belgesi nasıl alınır?'' soruları adaylar tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. aşvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren "Sınav Giriş Belgesi"ni alıp sınava katılabilecek. Ziraat Bankası personel alımı başvuruları 24 Ekim - 10 Kasım 2023 tarihleri arasında tamamlandı. İşte sınava dair bilgiler...