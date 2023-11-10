Ziraat Bankası personel alımı sınavı ne zaman? Ziraat Bankası sınav giriş belgesi nasıl alınır? ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr

''Ziraat Bankası personel alımı sınavı ne zaman? Ziraat Bankası sınav giriş belgesi nasıl alınır?'' soruları adaylar tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. aşvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren "Sınav Giriş Belgesi"ni alıp sınava katılabilecek. Ziraat Bankası personel alımı başvuruları 24 Ekim - 10 Kasım 2023 tarihleri arasında tamamlandı. İşte sınava dair bilgiler...
ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI SINAVI NE ZAMAN 2023?
Ziraat Bankası 577 personel alımı için sınavı 3 Aralık 2023 Pazar günü saat 14:00'da yapacak. Yazılı sınav İstanbul Üniversitesi tarafından 3 merkezde (Ankara,İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa) gerçekleştirilecek.
ZİRAAT BANKASI 577 PERSONEL ALIMI SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?
Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren "Sınav Giriş Belgesi"ni 27 Kasım 2023 Pazartesi gününden itibaren İstanbul Üniversitesi'nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr/ internet sitesinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir.