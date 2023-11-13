13-30 Kasım onlarca belediyeye personel alımı yapılıyor! KPSS şartı yok: En az ilkokul mezunu personel alım kadroları ve şartları nedir?

Türkiye genelindeki birçok belediye, kamu alanında önemli bir iş gücü kaynağı oluşturuyor. Bu belediyeler, KPSS şartı aranmaksızın ve en az ilkokul düzeyinde eğitim almış kişilere, geniş bir iş alanında yüzlerce personel alımı gerçekleştirecek. 18 ile 52 yaş aralığındaki adayların başvurularını alacak olan belediyeler, çeşitli pozisyonlarda geniş iş imkanları sağlıyorlar. İşte 13-30 Kasım onlarca belediyeye personel alımı başvuru şartları.

KPSS Şartı Olmadan Personel Alımı

Bu alımlar için KPSS şartı aranmıyor, bunun yerine adayların deneyim ve mesleki kriterleri göz önünde bulunduruluyor. Bu durum, özellikle vasıfsız işçi ve süpürgeci gibi pozisyonlar için daha fazla kişinin başvuru yapabilmesine olanak sağlıyor.

Yaş Aralığı ve Başvuru Koşulları

Adayların genellikle 18 ile 50 yaş arasında olmaları gerekiyor. Bu yaş aralığı, iş gücü piyasasında aktif olarak çalışmak isteyen geniş bir nüfusu kapsıyor.