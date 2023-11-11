Hastanelere mülakat ve ikamet şartsız yüzlerce güvenlik, temizlik, hemşire, hastabakıcı, sağlık personeli alımı: İşte başvuru şartları

Sağlık Bakanlığı 'nın personel ve işçi alım süreci de başladı. Bu alımların güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, tıbbi sekreter ve klinik destek elemanı gibi çeşitli kadrolarda yapılması bekleniyor. İlanların Aralık ayında yayımlanması öngörülüyor.

Başvuru Süreci ve Detayları

Başvurular, internet üzerinden veya ilgili üniversite hastanelerine yapılacak. Adayların başvuru sürecinde gerekli belgeleri hazırlaması ve belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

Bu personel ve işçi alımları, sağlık sektöründe çalışmak isteyen adaylar için önemli bir istihdam fırsatı sunuyor. Adayların başvuru şartlarını dikkatlice incelemesi ve bu fırsatları değerlendirmesi önerilmektedir.