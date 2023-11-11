PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

Hastanelere mülakat ve ikamet şartsız yüzlerce güvenlik, temizlik, hemşire, hastabakıcı, sağlık personeli alımı: İşte başvuru şartları

Türkiye'de sağlık sektörüne yönelik kamu personeli ve işçi alımları, en az lise mezunu adaylar arasından yapılacak. KPSS puan sınırı olmadan gerçekleştirilecek bu alımlar, adaylar için önemli bir fırsat sunuyor. İşte hastanelere yönelik personel ve işçi alımıyla ilgili detaylar:

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Kasım 2023, 12:43 Güncelleme 11 Kasım 2023, 12:43
Hastanelere mülakat ve ikamet şartsız yüzlerce güvenlik, temizlik, hemşire, hastabakıcı, sağlık personeli alımı: İşte başvuru şartları

Hastanelerde yapılacak personel ve işçi alımlarında çeşitli kadrolar bulunuyor. Bu kadrolar arasında büro personeli, şoför, güvenlik görevlisi, tekniker, teknisyen, hemşire, sağlık teknikeri, hastabakıcı, röntgen teknisyeni, tıbbi sekreter, temizlik görevlisi, fizyoterapist ve diyetisyen yer alıyor.

Kimler İlana Başvuru Yapabilir?

Personel alımı ilanına başvuracak adaylarda aranan genel şartlar şunlardır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve kamu haklarından mahrum olmamak,
  • 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • Devlet güvenliğine karşı suçlar, zimmet, rüşvet gibi suçlardan mahkum olmamak,
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya malullük aylığı almıyor olmak.

Üniversite Hastanelerine Yapılan Alımlar

Üniversite hastanelerinde yapılacak personel alımları şu şekildedir:

  • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 81 personel alımı,
  • Süleyman Demirel Üniversitesi 104 personel alımı,
  • Dokuz Eylül Üniversitesi 235 personel alımı,
  • Diğer üniversiteler ve kurumlar da benzer şekilde alımlarını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Personel ve İşçi Alımı Süreci

Sağlık Bakanlığı'nın personel ve işçi alım süreci de başladı. Bu alımların güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, tıbbi sekreter ve klinik destek elemanı gibi çeşitli kadrolarda yapılması bekleniyor. İlanların Aralık ayında yayımlanması öngörülüyor.

Başvuru Süreci ve Detayları

Başvurular, internet üzerinden veya ilgili üniversite hastanelerine yapılacak. Adayların başvuru sürecinde gerekli belgeleri hazırlaması ve belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

Bu personel ve işçi alımları, sağlık sektöründe çalışmak isteyen adaylar için önemli bir istihdam fırsatı sunuyor. Adayların başvuru şartlarını dikkatlice incelemesi ve bu fırsatları değerlendirmesi önerilmektedir.

Şehir hastanelerine KPSS şartsız işçi ve personel alımı
İŞKUR 8-16 Kasım arası 3 ilan açıklandı!

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail sivillere bomba yağdırıyor! Şifa Hastanesi devre dışı kaldı! Bebekler katledildi
Riyad’da Gazze zirvesi! Başkan Erdoğan Suudi Arabistan’da 8’inci Olağanüstü İslam Zirvesi’ne katılacak
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Yargıtay-AYM mesajı: Sorunun çözümü yeni anayasa
SON DAKİKA