Hastanelere mülakat ve ikamet şartsız yüzlerce güvenlik, temizlik, hemşire, hastabakıcı, sağlık personeli alımı: İşte başvuru şartları

Hastanelerde yapılacak personel ve işçi alımlarında çeşitli kadrolar bulunuyor. Bu kadrolar arasında büro personeli, şoför, güvenlik görevlisi, tekniker, teknisyen, hemşire, sağlık teknikeri, hastabakıcı, röntgen teknisyeni, tıbbi sekreter, temizlik görevlisi, fizyoterapist ve diyetisyen yer alıyor.
Kimler İlana Başvuru Yapabilir?
Personel alımı ilanına başvuracak adaylarda aranan genel şartlar şunlardır:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve kamu haklarından mahrum olmamak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Devlet güvenliğine karşı suçlar, zimmet, rüşvet gibi suçlardan mahkum olmamak,
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya malullük aylığı almıyor olmak.
Üniversite Hastanelerine Yapılan Alımlar
Üniversite hastanelerinde yapılacak personel alımları şu şekildedir:
- Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 81 personel alımı,
- Süleyman Demirel Üniversitesi 104 personel alımı,
- Dokuz Eylül Üniversitesi 235 personel alımı,
- Diğer üniversiteler ve kurumlar da benzer şekilde alımlarını duyurdu.