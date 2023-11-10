E-devlet sonuç sorgulama ekranı! SÖZLEŞMELİ ER ALIMI SONUÇLARI! MSB Kara, Deniz, Hava 2023/ 4. Dönem sözleşmeli er alımı sınavı!

MSB Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında görevlendirilmek üzere 4. dönem sözleşmeli er temini başvuru sonuçları açıklandı. Bu nedenle binlerce kişi arama motorlarına yöneldi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2023 yılı 4. dönem sözleşmeli er alımı için başvuru süreci tamamlandı ve adaylar sınav aşamasına odaklandı. Peki, Sözleşmeli er alımı başvuru sonuçları ansıl sorgulanır? İşte detaylar...