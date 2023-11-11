ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 105. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 2023 | EGM sonuç ekranı

21 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen Özel Güvenlik 105. Temel Eğitim ve 81. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın ardından adaylar, heyecanla sonuçları beklemeye başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından belirlenen sınav takvimine göre, sınava katılan adaylar şimdi sonuçların duyurulmasını büyük bir merakla bekliyor. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 105. Temel Eğitim sınavı, 21 Ekim'de gerçekleşti. Hem silahlı hem de silahsız özel güvenlik görevlisi pozisyonları için sınavlara katılan adaylar, şimdi sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlar. Sınav sonuçları, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın resmi duyurularıyla adaylara iletilecek. ÖGG sınav sonuçları internet üzerinden adaylara bildirilirken herhangi basılı sonuç bilgisi paylaşılmayacak.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak. Değerlendirmeher bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak. Yapılan değerlendirme sonrası ÖGG sınav sonuçları 17 Kasım 2023 tarihinde ilan edilecek.