Akaryakıt istasyonlarında çalışmak isteyenlere müjde! Opet kadın personel alımı yapıyor! En az 11.402 TL maaşla, İstanbul, Ankara, İzmir...

Opet kadın personel alımı yapıyor. ''Türkiye genelinde 81 ilde 3.510 kadın çalışanla Kadın Gücü projemizi her geçen gün büyütüyoruz.'' diyen Opet başvuru ekranını her an açık tutuyor. Peki nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar...
Opet kadın personel alımı yapıyor. ''Türkiye genelinde 81 ilde 3.510 kadın çalışanla Kadın Gücü projemizi her geçen gün büyütüyoruz.'' diyen Opet başvuru ekranını her an açık tutuyor. Peki nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar...
OPET KADIN PERSONEL ALIMI 2023
Opet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre personel alımı hakkında bilgi ve başvuru için bilgi@kadingucu.com ve 0850 2114555 iletişim adreslerine yönlendirme yapılıyor.
Yapılan duyuruda ''Proje kapsamında başvuruların alınması, seçme ve yerleştirme işlemleri hizmet veren Gi Group and Wyser Turkey Seçme ve Yerleştirme A.Ş. tarafından takip edilmektedir.'' denildi.