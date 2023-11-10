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KPSS şartsız İŞKUR şehir hastanelerine işçi ve personel alımı: En az 19.750 TL maaşla: Güvenlik, temizlik, sterilizasyon görevlisi, şoför, aşçı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), şehir hastanelerinde KPSS şartı olmadan personel alımı yapılacağını şu an için duyurmaktadır. Bu alımlar, sağlık sektöründe iş imkanlarını genişletirken vatandaşlara çeşitli pozisyonlarda iş fırsatları sunuyor. Şehir hastanelerinde yapılacak personel alımları farklı pozisyonlarda gerçekleşecektir. Bu pozisyonlar arasında hem sağlık alanında hem de idari görevlerde çalışacak personel yer alıyor. Özellikle hemşireler, doktorlar, sağlık teknikerleri, hasta bakıcılar ve temizlik personeli gibi sağlık sektörü çalışanlarına yönelik ilanlar sıkça görülür. Ayrıca, hastane idaresinde görev yapacak yönetici pozisyonları ve idari personel alımları da gerçekleşebilir. Peki, hangi pozisyonlarda personel alımı gerçekleştirilecek? Başvuru süreci nasıl işleyecek? İşte şehir hastanelerinde alım yapan hastane listesi ve kadro dağılımı...

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Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 10:12 Güncelleme 10 Kasım 2023, 13:21
KPSS şartsız İŞKUR şehir hastanelerine işçi ve personel alımı: En az 19.750 TL maaşla: Güvenlik, temizlik, sterilizasyon görevlisi, şoför, aşçı

Şehir hastaneleri, sterilizasyon görevlisinden güvenlik görevlisine, temizlik personelinden aşçılara kadar birçok farklı alanda personel alımı yapıyor. Şehir hastanelerindeki personel alımları için belirlenen başvuru şartları arasında Türk vatandaşlığı, 18 yaşını tamamlamış olma ve minimum ilkokul mezuniyeti gibi kriterler bulunuyor. Peki hangi kadrolarda personel alımı yapılacak? Başvuru nasıl yapılacak? İşte alım yapan Şehir Hastaneleri ve kadro dağılımı...

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Adaylar, şehir hastanelerindeki iş pozisyonlarına başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleştirecekler. İlgili ilanlar için İŞKUR web sitesindeki açık iş ilanları sayfasından detaylı bilgi alınabilir.

Alım Yapılan Şehir Hastaneleri ve Pozisyonlar

Her bir şehir hastanesi için belirlenen kadro dağılımı ve pozisyonlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Adana Şehir Hastanesi: Sterilizasyon Görevlisi ve diğer çeşitli pozisyonlar.
  • Etlik Şehir Hastanesi: Temizlik Görevlisi, Garson, Şoför-Yük Taşıma, Aşçı gibi çeşitli pozisyonlar.
  • Bursa Şehir Hastanesi: Temizlik Görevlisi, Şoför Yük Taşıma, Çamaşırcı gibi alanlarda alımlar yapılıyor.

İzmir ve Çevre İllerde Şehir Hastaneleri Personel Alımı Yapıyor

Sağlık sektöründe istihdam olanakları genişliyor. İŞKUR'un duyuruları, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan şehir hastanelerinin farklı pozisyonlarda personel alımı gerçekleştireceğini bildiriyor. İzmir'den Kocaeli'ye kadar pek çok şehir hastanesi, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak için yeni takım arkadaşları arıyor.

İzmir Şehir Hastanesi İşe Alım Detayları

İzmir Şehir Hastanesi, sterilizasyon bölümünde görev alacak 3 yeni personel arıyor. Adaylar, İŞKUR üzerinden 00007874855 referans numarası ile başvuru yapabilirler.

Bilkent Şehir Hastanesi Pozisyonları

Bilkent Şehir Hastanesi temizlik ekibini genişletiyor. Toplam 6 yeni temizlik görevlisi pozisyonu için başvurular kabul edilecek, ilan numaraları 00007886777 ve 00007886787 olarak listeleniyor.

Manisa Şehir Hastanesi Fırsatları

Manisa Şehir Hastanesi'nde 8 temizlik görevlisi, 1 beden işçisi ve 5 güvenlik görevlisi olmak üzere çeşitli alanlarda iş fırsatları sunuluyor. İlgili ilan numaraları sırasıyla 00007883309, 00007887397 ve 00007905220'dir.

Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde Yeni İş İmkanları

Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde 1 beden işçisi ve 1 hasta refakatçisi aranmakta. Adaylar, 00007896627 ve 00007900259 numaralı ilanlarla başvuru yapabilirler.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Personel Alıyor

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne 5 sterilizasyon görevlisi alınacak. İlgilenen adaylar, 00007901829 referans numarası ile başvuru yapabilirler.

Kocaeli Şehir Hastanesi İş Başvuruları

Kocaeli Şehir Hastanesi, güvenlik, hizmet ve beden işçisi kadrolarında toplam 30 yeni personel alacak. İlan numaraları 00007843583, 00007843703 ve 00007843712 olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Üzerinden İlan Detaylarına Erişim

İŞKUR'un resmi internet adresinde yayımlanan ilanlar, alım yapılacak pozisyonlar ve başvuru detayları ile birlikte kolaylıkla incelenebilir.

Başvuru Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar, ilan detaylarının dikkatlice incelenmesi ve belirtilen şartlara uygunluğun kontrol edilmesidir.

Şehir Hastanelerinde İş İmkanları

Bu alımlar, sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için çeşitli iş imkanları sunuyor. Her bir hastane için açılan pozisyonlar ve şartlar, adaylara farklı seçenekler sunuyor.

İŞKUR Kayıt ve Başvuru İşlemleri

İŞKUR üzerinden başvuru yapacak adayların, kayıt işlemlerini tamamlamaları ve ilanlara uygun CV'lerini göndermeleri gerekmektedir.

Nasıl Başvuru Yapılır?

İŞKUR'un sağladığı bu iş fırsatlarına başvurmak oldukça kolay. Adayların öncelikle İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden ilanlara ulaşmaları ve başvuru detaylarını incelemeleri gerekmektedir.

İŞKUR İş İlanlarına Erişim

Adaylar, İŞKUR Açık İş İlanları sayfasına giderek "ŞEHİR HASTANESİ" anahtar kelimesi ile arama yapabilir ve ilanları listeleyebilirler.

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