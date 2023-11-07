Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman? İl il engelli işçi alımı kura tarihi ve saati 2023!

Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı kura çekimi canlı izle araştırması yapılıyor. Toplamda 216 engelli vatandaş kamuda temizlikçi olarak istihdam edilecekken, kontenjanlarda İstanbul 130 ile başı çekiyor. Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?