Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman? İl il engelli işçi alımı kura tarihi ve saati 2023!

Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı kura çekimi canlı izle araştırması yapılıyor. Toplamda 216 engelli vatandaş kamuda temizlikçi olarak istihdam edilecekken, kontenjanlarda İstanbul 130 ile başı çekiyor. Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
İŞÇİ ALIMI YAPILACAK YERLER LİSTESİ
Ardahan (1), Çanakkale (9), Denizli (1), İstanbul (130), Kastamonu (4), Kilis (5), Mardin (7), Samsun (8), Sivas (1), Bilecik (1), Burdur (4), Erzurum (6), Gümüşhane (3), Hakkari (1), Hatay (8), Kars (3), Kırklareli (1), Kütahya (2), Malatya (9), Muğla (4), Sakarya (7), Sinop (1)
SAĞLIK BAKANLIĞI ENGELLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 01.11.2023 - 06.11.2023 tarihleri arasında tamamlandı.
Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.