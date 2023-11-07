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Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman? İl il engelli işçi alımı kura tarihi ve saati 2023!

Sağlık Bakanlığı, engelli işçi alımı kura çekilişi ile ilgili başvuruların sona erdiğini duyurdu. Bu alım kapsamında birçok ilde toplam 216 temizlikçi pozisyonuna başvuru kabul edildi. İş başvurularının sona ermesinin ardından, pek çok başvuru sahibi şimdi Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı kura sonuçlarını merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 07 Kasım 2023, 13:26 Güncelleme 07 Kasım 2023, 13:26
Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman? İl il engelli işçi alımı kura tarihi ve saati 2023!

Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı kura çekimi canlı izle araştırması yapılıyor. Toplamda 216 engelli vatandaş kamuda temizlikçi olarak istihdam edilecekken, kontenjanlarda İstanbul 130 ile başı çekiyor. Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

İŞÇİ ALIMI YAPILACAK YERLER LİSTESİ

Ardahan (1), Çanakkale (9), Denizli (1), İstanbul (130), Kastamonu (4), Kilis (5), Mardin (7), Samsun (8), Sivas (1), Bilecik (1), Burdur (4), Erzurum (6), Gümüşhane (3), Hakkari (1), Hatay (8), Kars (3), Kırklareli (1), Kütahya (2), Malatya (9), Muğla (4), Sakarya (7), Sinop (1)

SAĞLIK BAKANLIĞI ENGELLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 01.11.2023 - 06.11.2023 tarihleri arasında tamamlandı.

Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI 216 ENGELLİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından İŞKUR aracılığıyla başlatılan 216 kişilik engelli işçi alımı kura sonuçları tarihi henüz belli değil.

SAĞLIK BAKANLIĞI 216 ENGELLİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL İZLENİR?

Sağlık Bakanlığı konu hakkında açıklama yaptığında haberimizi güncelleyeceğiz.

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